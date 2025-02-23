Derbi Öncesi Jose Mourinho’dan Minik Taraftarlara Büyük Sürpriz!

Kaynak: https://www.nefes.com.tr/derbi-oncesi...
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Süper Lig’de Galatasaray ile oynanacak kritik derbi öncesi anlamlı bir harekete imza attı. Tesislerin önünde bekleyen minik taraftarları fark eden deneyimli çalıştırıcı, onları içeri davet ederek unutulmaz bir an yaşattı. Daha önce de takım otobüsünün peşinden koşan bir taraftarı otobüse alan Mourinho, bu kez soğuk havada bekleyen çocukları görmezden gelmedi.
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Mourinho’nun izniyle futbolcuların toplantısına katılan çocuklar, oyuncuların alkışlarıyla karşılandı.
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O anlardan birinde minik bir taraftarın Mert Hakan Yandaş’a seslenmesi ve Sofyan Amrabat’a "Amrabat abi, yanına oturabilir miyim?" diye sorması, izleyenleri gülümsetti.
O anlar👇📹
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