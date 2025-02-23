onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Derbi Öncesi Jose Mourinho’dan Minik Taraftarlara Büyük Sürpriz!

Derbi Öncesi Jose Mourinho’dan Minik Taraftarlara Büyük Sürpriz!

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
23.02.2025 - 23:59

İçerik Devam Ediyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Süper Lig’de Galatasaray ile oynanacak kritik derbi öncesi anlamlı bir harekete imza attı. Tesislerin önünde bekleyen minik taraftarları fark eden deneyimli çalıştırıcı, onları içeri davet ederek unutulmaz bir an yaşattı. Daha önce de takım otobüsünün peşinden koşan bir taraftarı otobüse alan Mourinho, bu kez soğuk havada bekleyen çocukları görmezden gelmedi.

Kaynak: https://www.nefes.com.tr/derbi-oncesi...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Mourinho’nun izniyle futbolcuların toplantısına katılan çocuklar, oyuncuların alkışlarıyla karşılandı.

Mourinho’nun izniyle futbolcuların toplantısına katılan çocuklar, oyuncuların alkışlarıyla karşılandı.

O anlardan birinde minik bir taraftarın Mert Hakan Yandaş’a seslenmesi ve Sofyan Amrabat’a "Amrabat abi, yanına oturabilir miyim?" diye sorması, izleyenleri gülümsetti.

O anlardan birinde minik bir taraftarın Mert Hakan Yandaş’a seslenmesi ve Sofyan Amrabat’a "Amrabat abi, yanına oturabilir miyim?" diye sorması, izleyenleri gülümsetti.

O anlar👇📹

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın