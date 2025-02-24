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Antalya’da Akılalmaz Kaza! Uyuşturucu Etkisindeki Sürücü, Bir Evin Mutfağından İçeri Daldı

Antalya’da Akılalmaz Kaza! Uyuşturucu Etkisindeki Sürücü, Bir Evin Mutfağından İçeri Daldı

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
24.02.2025 - 16:48

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Antalya’nın Manavgat ilçesinde inanılmaz bir kaza yaşandı. Trafik ve sağlık ekipleri tarafından güçlükle uyandırılan bir sürücü, polisi görünce aniden gaza basarak önce park halindeki bir araca çarptı, ardından 3 metre yükseklikten düşerek bir evin mutfağına daldı. O anlar, İHA kameralarına saniye saniye yansıdı.

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Edinilen bilgilere göre, kapısı kilitli aracın içerisinde sızan sürücü B.S., ekiplerin yaklaşık bir saat süren çabalarına rağmen uyanmadı.

Edinilen bilgilere göre, kapısı kilitli aracın içerisinde sızan sürücü B.S., ekiplerin yaklaşık bir saat süren çabalarına rağmen uyanmadı.

Camına vurularak güçlükle kendine getirilen sürücü, polislerin uyarılarına aldırış etmeyerek gaza bastı ve yol kenarındaki çöp konteynerine çarptıktan sonra, park halindeki bir otomobile vurup bahçeye uçtu.

Kontrolden çıkan araç, oradan da zemin kattaki evin mutfağına girdi. O anlar kameralara anbean yansıdı.

Kontrolden çıkan araç, oradan da zemin kattaki evin mutfağına girdi. O anlar kameralara anbean yansıdı.

Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, sürücü B.S.’nin yapılan kan testinde uyuşturucu kullandığını belirledi. B.S.’ye uyuşturucu etkisinde araç kullanmaktan 47 bin 842 TL para cezası uygulanırken, ehliyetine de 5 yıl süreyle el konuldu. Ayrıca hakkında adli işlem başlatıldı.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
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Şıpıdık

Muhtemelen bir vekilin falan akrabasıdır. Onlarda uyuşturucu ve BMW meşhurdur. 25 yıldır çalın yiyin tamam da suçsuz insanlara zarar vermeyin bari. Adamın br... Devamını Gör

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