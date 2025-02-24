Antalya’da Akılalmaz Kaza! Uyuşturucu Etkisindeki Sürücü, Bir Evin Mutfağından İçeri Daldı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde inanılmaz bir kaza yaşandı. Trafik ve sağlık ekipleri tarafından güçlükle uyandırılan bir sürücü, polisi görünce aniden gaza basarak önce park halindeki bir araca çarptı, ardından 3 metre yükseklikten düşerek bir evin mutfağına daldı. O anlar, İHA kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaynak