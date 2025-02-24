Antalya’da Akılalmaz Kaza! Uyuşturucu Etkisindeki Sürücü, Bir Evin Mutfağından İçeri Daldı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde inanılmaz bir kaza yaşandı. Trafik ve sağlık ekipleri tarafından güçlükle uyandırılan bir sürücü, polisi görünce aniden gaza basarak önce park halindeki bir araca çarptı, ardından 3 metre yükseklikten düşerek bir evin mutfağına daldı. O anlar, İHA kameralarına saniye saniye yansıdı.
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Edinilen bilgilere göre, kapısı kilitli aracın içerisinde sızan sürücü B.S., ekiplerin yaklaşık bir saat süren çabalarına rağmen uyanmadı.
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Kontrolden çıkan araç, oradan da zemin kattaki evin mutfağına girdi. O anlar kameralara anbean yansıdı.
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Muhtemelen bir vekilin falan akrabasıdır. Onlarda uyuşturucu ve BMW meşhurdur. 25 yıldır çalın yiyin tamam da suçsuz insanlara zarar vermeyin bari. Adamın br... Devamını Gör
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