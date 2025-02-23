İstanbul Havalimanı’nda Skandal! Bayat Malzemeler Çıkarılıp Yenilenerek Tekrar Rafa Koyuldu

İstanbul Havalimanı’nın İç Hatlar Terminali'nde faaliyet gösteren bir kafenin satılmayan sandviçlerdeki bayat malzemeleri çıkarıp, yerine taze ürünler koyarak yeniden satışa sunduğu ortaya çıktı. Skandal görüntüler, @gidaajansi adlı X hesabı tarafından paylaşıldı ve kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
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Bir vatandaşın cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde, çalışanların tezgahtaki sandviçlerin iç malzemelerini çıkarıp, yeni malzemelerle değiştirdiği anlar net bir şekilde görüntülendi.
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Fahiş fiyatlara satılmasıyla bilinen bu ürünlerin, hijyen kurallarını ihlal ederek tekrar rafa konulması büyük tepki topladı.
O anlar👇📹
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