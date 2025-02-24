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Kastamonu’da Bir Vatandaş 2 Metre Karın İçinde Yüzerek Evine Gitmeye Çalıştı!

Kastamonu’da Bir Vatandaş 2 Metre Karın İçinde Yüzerek Evine Gitmeye Çalıştı!

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
24.02.2025 - 20:16

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Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesinde yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, bir vatandaşın karla mücadelesi sosyal medyada büyük ilgi gördü. Meteoroloji Müdürlüğü’nün turuncu kod uyarısı yaptığı bölgede kar kalınlığı yüksek kesimlerde 2 metreyi bulurken, birçok köy yolu ulaşıma kapandı. Çatalzeytin’in Güneşler köyünde yaşayan Erol Koç, evine 15 metre mesafedeki kardeşinin evine gitmek için karda yürümekte zorlanınca sıra dışı bir yönteme başvurdu.

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Koç, derin karın içinde yürümek yerine yüzerek ilerlemeye çalıştı. Eşi tarafından cep telefonuyla kaydedilen bu anlar, sosyal medyada kısa sürede yayılırken izleyenlerin yüzünü gülümsetti.

Koç, derin karın içinde yürümek yerine yüzerek ilerlemeye çalıştı. Eşi tarafından cep telefonuyla kaydedilen bu anlar, sosyal medyada kısa sürede yayılırken izleyenlerin yüzünü gülümsetti.

Karda yüzme mücadelesi veren Koç’un azmi ve eğlenceli yöntemi, bölgedeki zorlu hava şartlarını gözler önüne serdi.

Karda yüzme mücadelesi veren Koç’un azmi ve eğlenceli yöntemi, bölgedeki zorlu hava şartlarını gözler önüne serdi.

O anlar👇📹

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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