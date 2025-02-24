Kastamonu’da Bir Vatandaş 2 Metre Karın İçinde Yüzerek Evine Gitmeye Çalıştı!

Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesinde yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, bir vatandaşın karla mücadelesi sosyal medyada büyük ilgi gördü. Meteoroloji Müdürlüğü’nün turuncu kod uyarısı yaptığı bölgede kar kalınlığı yüksek kesimlerde 2 metreyi bulurken, birçok köy yolu ulaşıma kapandı. Çatalzeytin’in Güneşler köyünde yaşayan Erol Koç, evine 15 metre mesafedeki kardeşinin evine gitmek için karda yürümekte zorlanınca sıra dışı bir yönteme başvurdu.