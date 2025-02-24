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Otobüs Durağında Kalpleri Isıtan An: Üşüyen Kedi Teyzenin Omzuna Sığındı

Otobüs Durağında Kalpleri Isıtan An: Üşüyen Kedi Teyzenin Omzuna Sığındı

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
24.02.2025 - 22:54

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Havaların soğumasıyla birlikte sokakta yaşayan hayvanlar zor zamanlar geçirirken, duyarlı insanların onlara gösterdiği şefkat dolu anlar içimizi ısıtmaya devam ediyor. Bunun en güzel örneklerinden biri İstanbul'da bir otobüs durağında yaşandı.

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Soğuktan etkilenen bir kedi, durakta bekleyen bir teyzenin omzuna çıkarak ısınmaya çalıştı.

Soğuktan etkilenen bir kedi, durakta bekleyen bir teyzenin omzuna çıkarak ısınmaya çalıştı.

Teyzenin şefkati ve kedinin sevimli halleri sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Teyzenin şefkati ve kedinin sevimli halleri sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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Kediler en iyi dostum nerde görsem seviyorum