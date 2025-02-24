Otobüs Durağında Kalpleri Isıtan An: Üşüyen Kedi Teyzenin Omzuna Sığındı

Havaların soğumasıyla birlikte sokakta yaşayan hayvanlar zor zamanlar geçirirken, duyarlı insanların onlara gösterdiği şefkat dolu anlar içimizi ısıtmaya devam ediyor. Bunun en güzel örneklerinden biri İstanbul'da bir otobüs durağında yaşandı.