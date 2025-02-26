Kuaför Fiyatını Pahalı Bulan Kadınlar, Para Ödemeden Kaçtı!

Son yıllarda kuaför fiyatlarında büyük bir artış yaşanırken, özellikle büyük şehirlerde saç kesimi, perma ve dip boyası gibi hizmetler oldukça pahalı hale geldi. Bu durum, birçok tüketiciyi zor durumda bırakıyor. Dip boyası yaptırmak için kuaföre giden iki kadın ise fiyatın 3 bin TL olduğunu öğrenince şaşkına dönüp, ilginç biz çözüm yolu buldular.