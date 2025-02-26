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Kuaför Fiyatını Pahalı Bulan Kadınlar, Para Ödemeden Kaçtı!

Kuaför Fiyatını Pahalı Bulan Kadınlar, Para Ödemeden Kaçtı!

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
26.02.2025 - 11:58

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Son yıllarda kuaför fiyatlarında büyük bir artış yaşanırken, özellikle büyük şehirlerde saç kesimi, perma ve dip boyası gibi hizmetler oldukça pahalı hale geldi. Bu durum, birçok tüketiciyi zor durumda bırakıyor. Dip boyası yaptırmak için kuaföre giden iki kadın ise fiyatın 3 bin TL olduğunu öğrenince şaşkına dönüp, ilginç biz çözüm yolu buldular.

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Kadınlar, dip boyası için belirtilen fiyatı duyunca, sigara içme bahanesiyle bahçeye çıkıp oradan kaçarak kuaföre para ödemeden uzaklaştı.

Kadınlar, dip boyası için belirtilen fiyatı duyunca, sigara içme bahanesiyle bahçeye çıkıp oradan kaçarak kuaföre para ödemeden uzaklaştı.

Saçları daha bitmemiş olan kadınlar, sokakta yürürken başlarından geçen bu olayı anlatarak, izleyenleri şaşkına çevirdi.

Saçları daha bitmemiş olan kadınlar, sokakta yürürken başlarından geçen bu olayı anlatarak, izleyenleri şaşkına çevirdi.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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