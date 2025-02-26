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Kendi Şarkısını Duyunca Dayanamadı: Reynmen'den Trafikte Sürpriz Canlı Performans!

Kendi Şarkısını Duyunca Dayanamadı: Reynmen'den Trafikte Sürpriz Canlı Performans!

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
26.02.2025 - 16:51

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Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Reynmen, geçtiğimiz günlerde İtalya’da dünyaevine girmişti. Ancak onunla ilgili gündem sadece özel hayatıyla sınırlı değil! Berkcan Güven ile birlikte çıkardıkları “Her Gün Ağladım” adlı şarkı, müzik listelerini kasıp kavuruyor. Şarkı, son dönemde en çok dinlenenler arasında yer alırken, ikilinin samimi arkadaşlıkları da dikkatlerden kaçmıyor.

Trafikte Reynmen’e denk gelen bir hayranı, son ses “Her Gün Ağladım” şarkısını açarak ünlü sanatçının yanından geçerken ona jest yapmak istedi. O anlar TikTok kullanıcısı @kuruelchavo tarafından paylaşıldı.

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Reynmen ve Berkcan Güven’in müzik dünyasına damga vuran şarkısı “Her Gün Ağladım”, bir hayranının trafikte yaptığı jestle farklı bir boyut kazandı.

Reynmen ve Berkcan Güven’in müzik dünyasına damga vuran şarkısı “Her Gün Ağladım”, bir hayranının trafikte yaptığı jestle farklı bir boyut kazandı.

Hayranının bu sürprizine kayıtsız kalmayan Reynmen, anında şarkıya eşlik etmeye başladı. Trafikte adeta bir canlı performans sergileyen Reynmen, bir kez daha kendine hayran bıraktı.

Hayranının bu sürprizine kayıtsız kalmayan Reynmen, anında şarkıya eşlik etmeye başladı. Trafikte adeta bir canlı performans sergileyen Reynmen, bir kez daha kendine hayran bıraktı.

O anlar👇📹

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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