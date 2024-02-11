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Dövmeleriyle Hepimize Uzun Uzun Hayatı Sorgulatıp Mavi Ekran Vermemize Sebep Olmuş Kişiler

Dövmeleriyle Hepimize Uzun Uzun Hayatı Sorgulatıp Mavi Ekran Vermemize Sebep Olmuş Kişiler

tattoo
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
11.02.2024 - 21:31

Dövme farklı bir sanat dalı olarak görülüyor. İnsanların birçoğu daha sembolik dövmeler yaptırmayı tercih ederken bazıları da estetik görüntüye öncelik veriyor. Dövmeleriyle hepimize hayatı sorgulatan birbirinden ilginç kişilere gelin beraber bakalım.

Kaynak: https://inkedmag.com/original-news/10...

Geçen haftaki içeriğimize de göz atmayı unutmayın;

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1. İlk olarak bu dövmeyle başlayalım isterseniz...

1. İlk olarak bu dövmeyle başlayalım isterseniz...

2. Benim yalnızlık seviyesi.

2. Benim yalnızlık seviyesi.

3. Evet...

3. Evet...

4. Yani buna gerek var mıydı? Bilemedik...

4. Yani buna gerek var mıydı? Bilemedik...

5. Çılgın seni...

5. Çılgın seni...
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6. Bu geceki kabusum belli oldu!

6. Bu geceki kabusum belli oldu!

7. Fiyatlardan sonra malum.

7. Fiyatlardan sonra malum.

8. Tanışma uygulamalarına koymamanız gereken fotoğraflardan sadece bir tanesi.

8. Tanışma uygulamalarına koymamanız gereken fotoğraflardan sadece bir tanesi.

9. Sebebi neydi ki?

9. Sebebi neydi ki?

10. Bu fotoğraf beni kaşındırdı.

10. Bu fotoğraf beni kaşındırdı.
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11. Yok artık!

11. Yok artık!

12. Elvis Presley sakın görmesin bunu.

12. Elvis Presley sakın görmesin bunu.

13. Benim takıntı seviyesi;

13. Benim takıntı seviyesi;

14. Gerçekten kabus gibi...

14. Gerçekten kabus gibi...

15. Ve son olarak...

15. Ve son olarak...

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