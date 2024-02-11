Dövmeleriyle Hepimize Uzun Uzun Hayatı Sorgulatıp Mavi Ekran Vermemize Sebep Olmuş Kişiler
Dövmeleriyle Hepimize Uzun Uzun Hayatı Sorgulatıp Mavi Ekran Vermemize Sebep Olmuş Kişiler
Kaynak: https://inkedmag.com/original-news/10...
Dövme farklı bir sanat dalı olarak görülüyor. İnsanların birçoğu daha sembolik dövmeler yaptırmayı tercih ederken bazıları da estetik görüntüye öncelik veriyor. Dövmeleriyle hepimize hayatı sorgulatan birbirinden ilginç kişilere gelin beraber bakalım.
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1. İlk olarak bu dövmeyle başlayalım isterseniz...
2. Benim yalnızlık seviyesi.
3. Evet...
4. Yani buna gerek var mıydı? Bilemedik...
5. Çılgın seni...
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6. Bu geceki kabusum belli oldu!
7. Fiyatlardan sonra malum.
8. Tanışma uygulamalarına koymamanız gereken fotoğraflardan sadece bir tanesi.
9. Sebebi neydi ki?
10. Bu fotoğraf beni kaşındırdı.
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11. Yok artık!
12. Elvis Presley sakın görmesin bunu.
13. Benim takıntı seviyesi;
14. Gerçekten kabus gibi...
15. Ve son olarak...
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