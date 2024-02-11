Dövmeleriyle Hepimize Uzun Uzun Hayatı Sorgulatıp Mavi Ekran Vermemize Sebep Olmuş Kişiler

Dövme farklı bir sanat dalı olarak görülüyor. İnsanların birçoğu daha sembolik dövmeler yaptırmayı tercih ederken bazıları da estetik görüntüye öncelik veriyor. Dövmeleriyle hepimize hayatı sorgulatan birbirinden ilginç kişilere gelin beraber bakalım.