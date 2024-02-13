5 Kadın ile Evlendiğini Söyleyen İnternet Fenomeni İlginç Sevgililer Günü Planını Anlattı
5 Kadın ile Evlendiğini Söyleyen İnternet Fenomeni İlginç Sevgililer Günü Planını Anlattı
Kaynak: https://www.thesun.co.uk/news/2583873...
Brezilyalı model ve sosyal medya fenomeni Arthur O Urso, 9 kadınla evlendikten sonra dört tanesinden boşanmıştı. Şimdilerde ise Sevgililer Günü'ne 5 eşiyle gireceğini söyleyen Arthur, çok fazla masraf yaptığını dile getirerek sevginin gücüyle alakalı ufak bi' açıklama da yaptı.
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Sizleri Brezilyalı influencer Arthur O Urso ile tanıştıralım: Kendisinin toplamda 5 tane karısı var!
Fakat Arthur, şu anda 5 kadınla aynı anda birlikte ve Sevgililer Günü için eşlerine toplamda 110 bin sterlin (yaklaşık 4 milyon 260 bin TL) bütçe ayırmış.
Hepsini bu özel günde "prensesler" gibi hissettirmek istediğini ve lüks bir akşam yemeğine çıkaracağını da söylüyor.
14 Şubat Sevgililer Günü'nde 6 metre uzunluğunda 2 metre genişliğinde ve 500 kiloluk yatağında vakit geçireceğini de dile getiriyor.
"Doğal güzellikleri eşsiz ama benim için süslenmeyi ne kadar sevdiklerini biliyorum. Sevgililer Günü'nde kendilerini şımartılmış hissetmelerini istedim. Saçlarını, makyajlarını ve tırnaklarını yaptırıyorlar..."
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"Sevgililer Günü yemeği için rezervasyon yaptırırken, masada altı kişi olacağını söylediğimde müdürü şaşırttım ama bu özel anı sadece bir değil, beş sevgili eşimle de paylaşmak istiyordum..."
"Biz zaten yargılara alışkınız ama kızgınlık olmadan, sevme biçimimiz herkesi şaşırtacaktır."
Fenomenin eşlerinden biri olan Luana ise şunları söyledi:
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