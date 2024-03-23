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Paylaştıkları Fotoğraflarla Hepimizin Uzun Uzun Ekrana Bakmasına Sebep Olmuş Birbirinden İlginç Kişiler

Paylaştıkları Fotoğraflarla Hepimizin Uzun Uzun Ekrana Bakmasına Sebep Olmuş Birbirinden İlginç Kişiler

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
23.03.2024 - 13:01

Sizler de takdir edersiniz ki dünyanın dört bir yanından milyonlarca insan sosyal medyakullanıyor. Sosyal medyayı adeta bir günlük gibi kullanan da var, kendini göstermek için de! Biz de bu içeriğimizde paylaştıkları 'doğal mı doğal' fotoğraflarla hepimizi şaşkınlıklara sürüklemiş birbirinden ilginç kişileri listeledik.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/Instagramrea...

Geçen haftaki içeriğimize de göz atmayı unutmayın;

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1. İlk olarak bu fotoğrafla başlayalım isterseniz...

1. İlk olarak bu fotoğrafla başlayalım isterseniz...

2. Tüm anatomi bilgilerini alaşağı eden o fotoğraf!

2. Tüm anatomi bilgilerini alaşağı eden o fotoğraf!

3. Sebebi neydi ki?

3. Sebebi neydi ki?
3. Sebebi neydi ki?

4. Yok artık...

4. Yok artık...
4. Yok artık...

5. Abla'm sence olmuş bu?

5. Abla'm sence olmuş bu?
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6. "Resmen nitelikli dolandırıcılık bu."

6. "Resmen nitelikli dolandırıcılık bu."

7. 👇

7. 👇

8. "Süngerbob sandım."

8. "Süngerbob sandım."

9. "Photoshop işini azaltalım çocuklar..."

9. "Photoshop işini azaltalım çocuklar..."

10. 😱

10. 😱
10. 😱
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11. "Gerçekten çok üzücü..."

11. "Gerçekten çok üzücü..."

12. Şöylesine tatsız bi' gün...

12. Şöylesine tatsız bi' gün...

13. Bu geceki kabusum belli oldu...

13. Bu geceki kabusum belli oldu...

14. "Kandırıldık!"

14. "Kandırıldık!"

15. Haftaya görüşmek üzere.👋

15. Haftaya görüşmek üzere.👋

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