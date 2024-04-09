Yeni Albüm Çalışmalarına Başlayan Aleyna Tilki, Kendisine İhanet Eden Ekip Arkadaşlarına Ateş Püskürdü

8 yıl aradan sonra yeni albüm çalışmalarına başlayan Aleyna Tilki, geçtiğimiz günlerde X (Twitter) hesabından veryansın etti. Kendisine ihanet edildiğinin sinyallerini veren Tilki, hem çocukluk arkadaşlarına hem de ekip arkadaşlarına adeta ateş püskürdü.

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