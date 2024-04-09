Yeni Albüm Çalışmalarına Başlayan Aleyna Tilki, Kendisine İhanet Eden Ekip Arkadaşlarına Ateş Püskürdü
Yeni Albüm Çalışmalarına Başlayan Aleyna Tilki, Kendisine İhanet Eden Ekip Arkadaşlarına Ateş Püskürdü
8 yıl aradan sonra yeni albüm çalışmalarına başlayan Aleyna Tilki, geçtiğimiz günlerde X (Twitter) hesabından veryansın etti. Kendisine ihanet edildiğinin sinyallerini veren Tilki, hem çocukluk arkadaşlarına hem de ekip arkadaşlarına adeta ateş püskürdü.
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Başarılı şarkıcı Aleyna Tilki'yi hepimiz tanıyoruz: Kendisi, hem başarısıyla hem de skandal olaylarıyla sık sık gündeme gelen isimlerden bir tanesi.
Hatırlarsanız Tilki, geçtiğimiz aylarda yeni bir imaj değişikliğine gidip elbise seçimiyle de çıktığı sahnede zor anlar yaşamıştı.
Aleyna Tilki bu sefer de başka bir konuyla gündemde: Başarılı şarkıcı, Instagram hesabından resmen ateş püskürdü!
Olayın detaylarına geçmeden önce Aleyna Tilki'nin 8 yıl aradan sonra yeni bir stüdyo albümü üzerinde çalıştığını hatırlatalım. Kendi hesabında da bunu onayladığı bir hikaye de paylaşmıştı.
Tilki, yeni albümü için son derece heyecanlı olsa da ekip arkadaşları tarafından yarı yolda bırakılmış olacak ki...
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'Şimdi ne yapayım?' notuyla Twitter hesabından veryansın etti. Albümünde çalıştığı çocukluk arkadaşlarının ve diğer ekibin kendisine adeta ihanet ettiğinin sinyallerini veren Aleyna Tilki, kelimenin tam anlamıyla açtı ağzını yumdu gözünü!
Bakalım bizleri nasıl bir süreç bekliyor? Yorumlarda buluşalım!
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