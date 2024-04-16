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Araştırmaya Göre, Kadınların Yüzde 54'ü Sosyal Medyanın Güzellik Algıları Sebebiyle Estetik Yaptırıyor

Araştırmaya Göre, Kadınların Yüzde 54'ü Sosyal Medyanın Güzellik Algıları Sebebiyle Estetik Yaptırıyor

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
16.04.2024 - 12:45

Geçtiğimiz günlerde Gilles Deleuze isimli bir X (Twitter) hesabı, güzellik algıları nedeniyle kadınların estetik yaptırmaya meyilli olduğunu söyleyen bir araştırmayı paylaştı. Bu oran tam tamına yüzde 54!

Buyurun detaylara👇

Kaynak: https://twitter.com/gillesdeleuze17/s...
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Sizler de takdir edersiniz ki toplumun inşa edilmiş bazı güzellik algıları var. Bu güzellik algıları zaman zaman ünlü isimler tarafından zaman zaman da sosyal medya tarafından empoze ediliyor.

Sizler de takdir edersiniz ki toplumun inşa edilmiş bazı güzellik algıları var. Bu güzellik algıları zaman zaman ünlü isimler tarafından zaman zaman da sosyal medya tarafından empoze ediliyor.

Geçtiğimiz günlerde Gilles Deleuze isimli bir X (Twitter) hesabı, güzellik algıları nedeniyle kadınların estetik yaptırmaya meyilli olduğunu söyleyen bir araştırmayı paylaştı.

Geçtiğimiz günlerde Gilles Deleuze isimli bir X (Twitter) hesabı, güzellik algıları nedeniyle kadınların estetik yaptırmaya meyilli olduğunu söyleyen bir araştırmayı paylaştı.
twitter.com

Araştırmaya göre kadınların 19-24 yaş aralığındaki Avustralyalı kadınların %54'ü bu güzellik algıları nedeniyle estetik yaptırmaya başvuruyor.

Araştırmaya göre kadınların 19-24 yaş aralığındaki Avustralyalı kadınların %54'ü bu güzellik algıları nedeniyle estetik yaptırmaya başvuruyor.

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