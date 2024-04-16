Araştırmaya Göre, Kadınların Yüzde 54'ü Sosyal Medyanın Güzellik Algıları Sebebiyle Estetik Yaptırıyor
Araştırmaya Göre, Kadınların Yüzde 54'ü Sosyal Medyanın Güzellik Algıları Sebebiyle Estetik Yaptırıyor
Kaynak: https://twitter.com/gillesdeleuze17/s...
Geçtiğimiz günlerde Gilles Deleuze isimli bir X (Twitter) hesabı, güzellik algıları nedeniyle kadınların estetik yaptırmaya meyilli olduğunu söyleyen bir araştırmayı paylaştı. Bu oran tam tamına yüzde 54!
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Sizler de takdir edersiniz ki toplumun inşa edilmiş bazı güzellik algıları var. Bu güzellik algıları zaman zaman ünlü isimler tarafından zaman zaman da sosyal medya tarafından empoze ediliyor.
Geçtiğimiz günlerde Gilles Deleuze isimli bir X (Twitter) hesabı, güzellik algıları nedeniyle kadınların estetik yaptırmaya meyilli olduğunu söyleyen bir araştırmayı paylaştı.
Araştırmaya göre kadınların 19-24 yaş aralığındaki Avustralyalı kadınların %54'ü bu güzellik algıları nedeniyle estetik yaptırmaya başvuruyor.
Peki diğer kullanıcılar bu konu hakkında ne düşünüyor? Buyurun beraber bakalım👇
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