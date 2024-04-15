Günlük Hayatlarında Dikkat Ettikleri Birbirinden İlginç Batıl İnançlarını Söyleyen Kişiler

Birçok kültürde batıl inanç var. Bu batıl inançlar birçok insanın yaşamının şekillenmesinde rol oynuyor. Geçtiğimiz günlerde 'Sizin batıl inancınız ne?' sorusunu soran X (Twitter) kullanıcısına ise birbirinden farklı batıl inanç itirafları geldi.

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