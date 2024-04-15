Günlük Hayatlarında Dikkat Ettikleri Birbirinden İlginç Batıl İnançlarını Söyleyen Kişiler
Günlük Hayatlarında Dikkat Ettikleri Birbirinden İlginç Batıl İnançlarını Söyleyen Kişiler
Kaynak: https://twitter.com/itxlilyana/status...
Birçok kültürde batıl inanç var. Bu batıl inançlar birçok insanın yaşamının şekillenmesinde rol oynuyor. Geçtiğimiz günlerde 'Sizin batıl inancınız ne?' sorusunu soran X (Twitter) kullanıcısına ise birbirinden farklı batıl inanç itirafları geldi.
Buyurun beraber bakalım👇
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Sizler de takdir edersiniz birçok dinde ve kültürde batıl inanç var. Bu nedenle birçok insan, yaşam tarzını buna göre şekillendiriyor.
Bir X (Twitter) kullanıcısı, 'Sizin batıl inancınız nedir?' notuyla bir gönderi paylaştı.
Birçok kişi de kendi batıl inançlarına bu gönderinin altında yer verdi.👇
"Kara bir kedinin yolumdan geçtiğini görmek beni duraklatıyor ve sonraki adımlarımı yeniden gözden geçirmeme neden oluyor."
"Karma"
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"Asla çantanı yere bırakma!"
"Tuzluğu doğrudan elden ele vermeyin. Bunun yerine, onu yakınlarına koyun ve isteyen kişi kendisi alsın."
"Yanlışlıkla dilimi ısırdığımda birisi benim hakkımda konuşuyor ya da beni dedikodumu yapıyor."
"Sol eldeki kaşıntı para gelecek anlamına geliyor."
"Hapşırdığında birisi senin hakkında konuşuyor."
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"Gerçekleşene kadar kimseye planlarından bahsetme."
"Her zaman ilk içgüdünle hareket et. Tanrı seni koruyor."
"Mutluyken söz vermeyin, kızgınken karar vermeyin."
"Sol gözün sürekli seğirmesi yakında kötü bir şeyin olacağının işaretidir."
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