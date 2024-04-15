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Günlük Hayatlarında Dikkat Ettikleri Birbirinden İlginç Batıl İnançlarını Söyleyen Kişiler

Günlük Hayatlarında Dikkat Ettikleri Birbirinden İlginç Batıl İnançlarını Söyleyen Kişiler

Twitter
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
15.04.2024 - 17:00

Birçok kültürde batıl inanç var. Bu batıl inançlar birçok insanın yaşamının şekillenmesinde rol oynuyor. Geçtiğimiz günlerde 'Sizin batıl inancınız ne?' sorusunu soran X (Twitter) kullanıcısına ise birbirinden farklı batıl inanç itirafları geldi.

Buyurun beraber bakalım👇

Kaynak: https://twitter.com/itxlilyana/status...
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Sizler de takdir edersiniz birçok dinde ve kültürde batıl inanç var. Bu nedenle birçok insan, yaşam tarzını buna göre şekillendiriyor.

Sizler de takdir edersiniz birçok dinde ve kültürde batıl inanç var. Bu nedenle birçok insan, yaşam tarzını buna göre şekillendiriyor.

Bir X (Twitter) kullanıcısı, 'Sizin batıl inancınız nedir?' notuyla bir gönderi paylaştı.

Bir X (Twitter) kullanıcısı, 'Sizin batıl inancınız nedir?' notuyla bir gönderi paylaştı.
twitter.com

Birçok kişi de kendi batıl inançlarına bu gönderinin altında yer verdi.👇

Birçok kişi de kendi batıl inançlarına bu gönderinin altında yer verdi.👇
twitter.com

'Evin içerisinde şemsiye açmak kötü şans getirir.'

"Kara bir kedinin yolumdan geçtiğini görmek beni duraklatıyor ve sonraki adımlarımı yeniden gözden geçirmeme neden oluyor."

"Kara bir kedinin yolumdan geçtiğini görmek beni duraklatıyor ve sonraki adımlarımı yeniden gözden geçirmeme neden oluyor."
twitter.com

"Karma"

"Karma"
twitter.com
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"Asla çantanı yere bırakma!"

"Asla çantanı yere bırakma!"
twitter.com

"Tuzluğu doğrudan elden ele vermeyin. Bunun yerine, onu yakınlarına koyun ve isteyen kişi kendisi alsın."

"Tuzluğu doğrudan elden ele vermeyin. Bunun yerine, onu yakınlarına koyun ve isteyen kişi kendisi alsın."
twitter.com

"Yanlışlıkla dilimi ısırdığımda birisi benim hakkımda konuşuyor ya da beni dedikodumu yapıyor."

"Yanlışlıkla dilimi ısırdığımda birisi benim hakkımda konuşuyor ya da beni dedikodumu yapıyor."
twitter.com

"Sol eldeki kaşıntı para gelecek anlamına geliyor."

"Sol eldeki kaşıntı para gelecek anlamına geliyor."
twitter.com

"Hapşırdığında birisi senin hakkında konuşuyor."

"Hapşırdığında birisi senin hakkında konuşuyor."
twitter.com
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"Gerçekleşene kadar kimseye planlarından bahsetme."

"Gerçekleşene kadar kimseye planlarından bahsetme."
twitter.com

"Her zaman ilk içgüdünle hareket et. Tanrı seni koruyor."

"Her zaman ilk içgüdünle hareket et. Tanrı seni koruyor."
twitter.com

"Mutluyken söz vermeyin, kızgınken karar vermeyin."

"Mutluyken söz vermeyin, kızgınken karar vermeyin."
twitter.com

"Sol gözün sürekli seğirmesi yakında kötü bir şeyin olacağının işaretidir."

"Sol gözün sürekli seğirmesi yakında kötü bir şeyin olacağının işaretidir."
twitter.com

Sizin batıl inancınız var mı? Yorumlarda buluşalım!

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