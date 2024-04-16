Anne Sütü Kullanarak Yüzüne Botoks Yapan Kadından İlginç Açıklamalar: 'Çok İyi Hissettiriyor...'
Anne Sütü Kullanarak Yüzüne Botoks Yapan Kadından İlginç Açıklamalar: 'Çok İyi Hissettiriyor...'
Kaynak: https://www.thesun.co.uk/fabulous/273...
Geçtiğimiz günlerde anne sütü kullanarak Skye isimli bir kadın gündem oldu. Yüzüne ve boynuna anne sütü süren kadın, çok iyi hissettirdiğini ve ilerleyen vadede çok faydalı olacağını söyledi.
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Sizler de takdir edersiniz ki botoks ve liposuction gibi operasyonlar son zamanlarda sık sık uygulanıyor.
Birçok ünlü ismin de başvurduğu bu operasyonlar, birçok güzellik standartları nedeniyle son derece rağbet görüyor.
Fakat bugün sizi Skye isimli bu kadınla tanıştıracağız: Kendisi, botoksu anne sütüyle yapıyor!
Paylaştığı videonun başlangıcında, "Bu anne sütünün son kullanma tarihi geçmiş, ki bu çok üzücü, ama ziyan olmaması için bunu kullanmanın yollarını bulmaya çalışıyordum ve anne sütünü Botoks olarak kullanabileceğinizi öğrendim." diyor.
Skye ayrıca yedi aylık bebeğinin "gece yarısı çok fazla" uyanmasından dolayı "yorgun" olduğunu söylerken gözlerinin altına anne sütü sürüyor.
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Önce göz altlarına sonra boynuna anne sütü uygulayan kadın, gerçekten çok iyi hissettirdiğini söylüyor.
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