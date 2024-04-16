Anne Sütü Kullanarak Yüzüne Botoks Yapan Kadından İlginç Açıklamalar: 'Çok İyi Hissettiriyor...'

Geçtiğimiz günlerde anne sütü kullanarak Skye isimli bir kadın gündem oldu. Yüzüne ve boynuna anne sütü süren kadın, çok iyi hissettirdiğini ve ilerleyen vadede çok faydalı olacağını söyledi.

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