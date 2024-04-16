Su Kıtlığı Nedeniyle Kolombiya'daki Belediye Başkanı Harekete Geçti: 'Çiftler Beraber Duş Alsın...'
Su Kıtlığı Nedeniyle Kolombiya'daki Belediye Başkanı Harekete Geçti: 'Çiftler Beraber Duş Alsın...'
Kaynak: https://thecitypaperbogota.com/bogota...
Kolombiya'da yıllardır süregelen su kıtlığı nedeniyle Kolombiya'nın başkenti Bogota'nın Belediye Başkanı Galan, sıkı önlemler için harekete geçti. Çiftlerin beraber duş almalarını ve duşun 3 dakikadan fazla olmaması gerektiğinin altını çizdi.
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Kolombiya'nın başkenti Bogota'da yıllardır büyük bir su kıtlığı yaşanıyor! Belediye Başkanı Galan ise bu su kıtlığı için daha sıkı önlemler almaya karar verdi.
Belediye başkanı, öncelikle halka bazı tavsiyelerde bulundu: Çiftlerin beraber duş almalarını ve duşlarının 3 dakikadan fazla olmaması gerektiğini belirtti.
Kolombiya'nın başkentine suyun %70'ini sağlayan en büyük rezervuarı Chingaza rezervuarındaki su seviyesi hafta sonu %16'nın altına düşerken, ilk karne uygulamasından bu yana geçen beş günün ardından su kullanımında hafif bir düşüş yaşandı.
Yeni su tasarrufu önlemleri kapsamında, bölge ayrıca sokakların temizlenmesi için su kullanımını %50 oranında kısıtlayacak ve TransMilenio otobüslerinin dışı haftada sadece bir kez yıkanacak, iç kısımları ise halk sağlığı gerekliliklerini korumak için günlük olarak temizlenecek.
Vatandaşlar, su tasarrufu çabalarını baltalayan davranışları, para cezaları ve uyarılar da dahil olmak üzere değerlendirecek ve gerekli önlemleri alacak olan yetkili makamlara bildirmeye teşvik ediliyor.
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"Hepimiz suyu sorumlu bir şekilde kullanmalıyız. Tasarruf edilen her damla su kıtlığına karşı kolektif direncimize katkıda bulunur. Bu herkesin ortak çabası olmalıdır. Her gün daha az su kullanmalıyız. Duşlar 3 dakika olmalı, araba, pencere ya da cephe yıkamamalı ve temel ihtiyaçlar için gerekenden fazla su depolamamalıyız" dedi.
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