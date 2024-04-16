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Beslenme Uzmanı, Sağlığına Dikkat Etmek İsteyenler İçin Yenmemesi Gereken Şeyleri Listeledi

Beslenme Uzmanı, Sağlığına Dikkat Etmek İsteyenler İçin Yenmemesi Gereken Şeyleri Listeledi

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
16.04.2024 - 16:13

Geçtiğimiz günlerde bir beslenme uzmanı, yenmemesi gereken şeyleri listeledi. Meğerse kolajen tozları ve probiyotik takviyeleri o kadar da masum değilmiş!

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Kaynak: https://nypost.com/2024/04/15/lifesty...
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Geçtiğimiz günlerde bir beslenme uzmanı, birçok kişinin yediği besinler hakkında konuşarak herkesi aydınlattı.

Geçtiğimiz günlerde bir beslenme uzmanı, birçok kişinin yediği besinler hakkında konuşarak herkesi aydınlattı.

Öncelikle kendisi, en çok abartılan iki gıdadan bahsetti: Birinci kolajen tozları bir diğeri ise probiyotik takviyeler!

Öncelikle kendisi, en çok abartılan iki gıdadan bahsetti: Birinci kolajen tozları bir diğeri ise probiyotik takviyeler!

'Gereksiz' gıdalar listesinin ilk sırasında, diğer iyileştirmelerin yanı sıra cilt esnekliğini artırması, saçları daha parlak hale getirmesi ve kemikleri güçlendirmesi amacıyla kullanılan kolajen tozları yer alıyor.

"Beni yanlış anlamayın, bazı iyi kolajen tozu markaları var. Klinik deneyimlerime dayanarak, toz form yerine tam gıda kolajen kaynağı kullandığımızda müşterilerimin saç, cilt, tırnak, eklem sağlığı gibi konularda daha iyi sonuçlar aldığını gördüm. Ayrıca bu tozlar yüksek oranda işlenmiş olma eğilimindedirler, içerisinde katkı maddeleri vardır. Gaz ve şişkinliğe sebep olabilirler."

"Beni yanlış anlamayın, bazı iyi kolajen tozu markaları var. Klinik deneyimlerime dayanarak, toz form yerine tam gıda kolajen kaynağı kullandığımızda müşterilerimin saç, cilt, tırnak, eklem sağlığı gibi konularda daha iyi sonuçlar aldığını gördüm. Ayrıca bu tozlar yüksek oranda işlenmiş olma eğilimindedirler, içerisinde katkı maddeleri vardır. Gaz ve şişkinliğe sebep olabilirler."

Sorlie bunun yerine hayvan kemikleri ve kemik suyunu öneriyor.

"Müşterilerimle probiyotik takviyeleri kullandığım belirli durumlar var. Ancak sadece günlük probiyotik dozu almaya çalışıyorsak, lahana turşusu gibi gıda kaynakları çok daha iyi bir seçenektir ve genellikle daha fazla probiyotik türü içerir."

"Müşterilerimle probiyotik takviyeleri kullandığım belirli durumlar var. Ancak sadece günlük probiyotik dozu almaya çalışıyorsak, lahana turşusu gibi gıda kaynakları çok daha iyi bir seçenektir ve genellikle daha fazla probiyotik türü içerir."

Peki kesinlikle tüketilmesi gereken listesinde ne var?

Peki kesinlikle tüketilmesi gereken listesinde ne var?
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Diyetisyen, papatya, nane, limon otu, tilia çiçeği, böğürtlen yaprağı, portakal çiçeği, akdiken ve gül goncası içeren kafeinsiz bitki çaylarını öneriyor.

Diyetisyen, papatya, nane, limon otu, tilia çiçeği, böğürtlen yaprağı, portakal çiçeği, akdiken ve gül goncası içeren kafeinsiz bitki çaylarını öneriyor.

'Bu bitkiler sadece uykunuza değil, metabolizmanıza da iyi gelir.'

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