Çalıştığı Firmada Verilen Öğle Yemeğini Paylaşarak Tüm İşverenlere Büyük Bir Ders Veren Kullanıcı

Geçtiğimiz günlerde bir X (Twitter) kullanıcısı çalıştığı işyerinde verilen yemeğin görüntüsünü paylaştı. Menüsünde kebaptan kadayıfa kadar birçok ürün bulunmasının yanı sıra kullanıcı, tüm patronlara ders niteliğinde bir not düştü.

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