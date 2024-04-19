Çalıştığı Firmada Verilen Öğle Yemeğini Paylaşarak Tüm İşverenlere Büyük Bir Ders Veren Kullanıcı
Çalıştığı Firmada Verilen Öğle Yemeğini Paylaşarak Tüm İşverenlere Büyük Bir Ders Veren Kullanıcı
Geçtiğimiz günlerde bir X (Twitter) kullanıcısı çalıştığı işyerinde verilen yemeğin görüntüsünü paylaştı. Menüsünde kebaptan kadayıfa kadar birçok ürün bulunmasının yanı sıra kullanıcı, tüm patronlara ders niteliğinde bir not düştü.
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Beyaz yakalı ve mavi yakalı dediğimiz çalışanlar, çalıştıkları yerlerde birbirinden farklı imkanlarla ya da imkansızlıklarla çalışabiliyor.
Örneğin yemek bu imkanlardan bir tanesi. Bazı işyerleri yemek konusunda biraz daha 'katı' olabiliyor.
Fakat geçtiğimiz günlerde bir kullanıcı, işyerinde verilen yemeğin görüntüsünü bu şekilde paylaştı.
Ayrıca, 'emekçiye verilen değer, yemekten belli olur' notunu düşmeyi de unutmadı.
1. Fabrikada işçi olduğunu söyleyen kullanıcının paylaştığı sofraya da birbirinden farklı yorum geldi.👇
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14. Siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!
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