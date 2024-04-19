Ekmek Yeme İsteğinin Aile Sevgisi Eksikliğinden Kaynaklandığını Söyleyen Kullanıcı Tartışma Yarattı

Bir X (Twitter) kullanıcısı, ekmek ile ebeveyn ilişkisine mercek tuttu. Söylediğine göre fazla ekmek yemek yeme isteği ebeveyn sevgisinin eksikliğinden kaynaklanan bir şey olduğunu dile getirdi. Psikoloji alanından başka biri ise bu tartışmaya ışık tuttu.

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