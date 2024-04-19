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Ekmek Yeme İsteğinin Aile Sevgisi Eksikliğinden Kaynaklandığını Söyleyen Kullanıcı Tartışma Yarattı

Ekmek Yeme İsteğinin Aile Sevgisi Eksikliğinden Kaynaklandığını Söyleyen Kullanıcı Tartışma Yarattı

ekmek psikoloji
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
19.04.2024 - 22:27

Bir X (Twitter) kullanıcısı, ekmek ile ebeveyn ilişkisine mercek tuttu. Söylediğine göre fazla ekmek yemek yeme isteği ebeveyn sevgisinin eksikliğinden kaynaklanan bir şey olduğunu dile getirdi. Psikoloji alanından başka biri ise bu tartışmaya ışık tuttu.

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Psikoloji biliminin yapıtaşlarından olan Sigmund Freud'un çocuk ve ebeveyn ilişkilerini farklı açılardan ve farklı yöntemlerle incelediğini biliyoruz.

Psikoloji biliminin yapıtaşlarından olan Sigmund Freud'un çocuk ve ebeveyn ilişkilerini farklı açılardan ve farklı yöntemlerle incelediğini biliyoruz.

Örneğin erkek çocuk ve baba arasındaki ilişkiyi 'Oedipus Kompleksi' adı altında incelemiş olan Freud, birçok teoriye de öncülük etmiştir.

Örneğin erkek çocuk ve baba arasındaki ilişkiyi 'Oedipus Kompleksi' adı altında incelemiş olan Freud, birçok teoriye de öncülük etmiştir.

Fakat bir X (Twitter) kullanıcısı, ekmek ile ebeveyn ilişkisine mercek tuttu. Söylediğine göre fazla ekmek yemek yeme isteği ebeveyn sevgisinin eksikliğinden kaynaklanan bir şeymiş.

Fakat bir X (Twitter) kullanıcısı, ekmek ile ebeveyn ilişkisine mercek tuttu. Söylediğine göre fazla ekmek yemek yeme isteği ebeveyn sevgisinin eksikliğinden kaynaklanan bir şeymiş.
twitter.com

Peki gerçekten böyle bir durum var mı? Psikanalitik üzerine doktora yapmakta olan Nihan Kaya isimli bir başka kullanıcı da bu tartışmaya ışık tuttu.

Peki gerçekten böyle bir durum var mı? Psikanalitik üzerine doktora yapmakta olan Nihan Kaya isimli bir başka kullanıcı da bu tartışmaya ışık tuttu.

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twitter.com
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Bir kısım bu durumu 'saçma' bulurken...

Bir kısım bu durumu 'saçma' bulurken...
twitter.com

Bir kısım da bu bilgiyi teoride uygulamaya çalıştı. Peki siz neler düşünüyorsunuz? Sizce bu durumun gerçeklik payı olabilir mi? Yorumlarda buluşalım!

Bir kısım da bu bilgiyi teoride uygulamaya çalıştı. Peki siz neler düşünüyorsunuz? Sizce bu durumun gerçeklik payı olabilir mi? Yorumlarda buluşalım!
twitter.com

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