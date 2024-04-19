Ekmek Yeme İsteğinin Aile Sevgisi Eksikliğinden Kaynaklandığını Söyleyen Kullanıcı Tartışma Yarattı
Ekmek Yeme İsteğinin Aile Sevgisi Eksikliğinden Kaynaklandığını Söyleyen Kullanıcı Tartışma Yarattı
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Psikoloji biliminin yapıtaşlarından olan Sigmund Freud'un çocuk ve ebeveyn ilişkilerini farklı açılardan ve farklı yöntemlerle incelediğini biliyoruz.
Örneğin erkek çocuk ve baba arasındaki ilişkiyi 'Oedipus Kompleksi' adı altında incelemiş olan Freud, birçok teoriye de öncülük etmiştir.
Fakat bir X (Twitter) kullanıcısı, ekmek ile ebeveyn ilişkisine mercek tuttu. Söylediğine göre fazla ekmek yemek yeme isteği ebeveyn sevgisinin eksikliğinden kaynaklanan bir şeymiş.
Peki gerçekten böyle bir durum var mı? Psikanalitik üzerine doktora yapmakta olan Nihan Kaya isimli bir başka kullanıcı da bu tartışmaya ışık tuttu.
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Bir kısım bu durumu 'saçma' bulurken...
Bir kısım da bu bilgiyi teoride uygulamaya çalıştı. Peki siz neler düşünüyorsunuz? Sizce bu durumun gerçeklik payı olabilir mi? Yorumlarda buluşalım!
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