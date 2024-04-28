Ünlü Astrolog Tarih Vererek Uyardı: "Islak Sarı Mutfak Bezi Gibi Hissedebiliriz"
Ünlü Astrolog Tarih Vererek Uyardı: "Islak Sarı Mutfak Bezi Gibi Hissedebiliriz"
Günlerdir süren Merkür retrosu sonunda bitti. Bitti bitmesine ama yerini Mars ile Neptün'ün birlikte hareketine bıraktı. Ünlü astrolog Dinçer Güner, bu hareketin bizler üzerinde nasıl bir etkisi olacağını detaylı bir şekilde kaleme aldı.
Mars ile Neptün'ün bu etkisi ise 4 gün boyunca hissedilecek!
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Astrolojiye merakla olmayanların bile aşina olduğu bir terim: Merkür retrosu.
Şimdi de Mars ile Neptün'ün birlikte hareket edeceğini, etkilerinin ise 4 gün süreceğini öğrendik.
"Bu aralar aşk-meşk konuları hayatımızda hız kazanabilir..."
"Kendimizi kullanılmış, ıslak sarı mutfak bezi gibi hissedebiliriz." Peki bu ne demek oluyor?
Peki bu dönemde sadece kötü etkiler mi görülecek? Elbette hayır...
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