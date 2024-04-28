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Ünlü Astrolog Tarih Vererek Uyardı: "Islak Sarı Mutfak Bezi Gibi Hissedebiliriz"

Ünlü Astrolog Tarih Vererek Uyardı: "Islak Sarı Mutfak Bezi Gibi Hissedebiliriz"

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
28.04.2024 - 09:13

Günlerdir süren Merkür retrosu sonunda bitti. Bitti bitmesine ama yerini Mars ile Neptün'ün birlikte hareketine bıraktı. Ünlü astrolog Dinçer Güner, bu hareketin bizler üzerinde nasıl bir etkisi olacağını detaylı bir şekilde kaleme aldı.

Mars ile Neptün'ün bu etkisi ise 4 gün boyunca hissedilecek!

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Astrolojiye merakla olmayanların bile aşina olduğu bir terim: Merkür retrosu.

Astrolojiye merakla olmayanların bile aşina olduğu bir terim: Merkür retrosu.

Merkür'ün yavaşlama hareketiyle ortaya çıkan ve 'retro' diye yorumladığımız günler, insanlar üzerinde farklı etkilere sahip. Her ne kadar burçlar üzerinde farklı etkiler görülebilse de, genel olarak Merkür retrosunda 'iletişimsizlik' konusu üzerinde duruluyor.

Başımıza bela Merkür retrosunun bitmesi üzerine Dinçer Güner'den tavsiyeler gelmişti;

Şimdi de Mars ile Neptün'ün birlikte hareket edeceğini, etkilerinin ise 4 gün süreceğini öğrendik.

Şimdi de Mars ile Neptün'ün birlikte hareket edeceğini, etkilerinin ise 4 gün süreceğini öğrendik.

Ünlü astrolog Dinçer Güner, bu hareketin bizleri nasıl etkileyeceğini de özetledi. Buna göre bu dönemde kuşku, şüphe gibi duygulara yenik düşebiliriz. 

İşin iyi tarafı ise 'manevi yolculuklar, din ile bütünleşme, ruhsal tatmin' gibi etkileri de olabilir.

"Bu aralar aşk-meşk konuları hayatımızda hız kazanabilir..."

"Bu aralar aşk-meşk konuları hayatımızda hız kazanabilir..."

'Amma velakin hiçbir şey göründüğü gibi olmayabilir' diyen Dinçer Güner, 'Takke düştü kel göründü gibi durumlarla karşılaşmak istemiyorsak her bize gülene, yaklaşana yelkenleri hemen indirmemek gerek. Kandırılmalara açık zamanlardayız.' sözleriyle uyarıda bulunuyor.

"Kendimizi kullanılmış, ıslak sarı mutfak bezi gibi hissedebiliriz." Peki bu ne demek oluyor?

"Kendimizi kullanılmış, ıslak sarı mutfak bezi gibi hissedebiliriz." Peki bu ne demek oluyor?

Enerjimizde ciddi dalgalanmalar olabilir. Saatimiz saatimize uymayabilir. Belki de enerjimiz yerlerde gezebilir. Hiç bir şey yapmak istemeyebilir, kaçabiliriz.

Gerçeklerden kopmamak gerek, enerjinizi gerçekçi proje, konu ve insanlar için ayırın. Boş hayallerin peşinde koşarken ayağınız bir skandala takılmasın. Ele güne rezil olmayın sonra.

Peki bu dönemde sadece kötü etkiler mi görülecek? Elbette hayır...

Peki bu dönemde sadece kötü etkiler mi görülecek? Elbette hayır...

Güner, bu dönemde özellikle yaratıcılığın ve ilhamın artabileceğinin altını çiziyor. 'Karizmatik ve çekici bir etkiye sahip olabilir, diğer insanlar üzerinde etkileyici bir izlenim bırakabilirsiniz' cümlesi özellikle dikkatimi çekiyor.

Ayrıca bu dönemde hedeflere ulaşmak için gerçekçi bir şekilde ilerlemek ve çok daha fazla çaba sarf etmek gerekiyor. Gerçekçi olmayan hedeflere ise her zamanki gibi dikkatle yaklaşmak gerek.

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