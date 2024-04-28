Ünlü Astrolog Tarih Vererek Uyardı: "Islak Sarı Mutfak Bezi Gibi Hissedebiliriz"

Günlerdir süren Merkür retrosu sonunda bitti. Bitti bitmesine ama yerini Mars ile Neptün'ün birlikte hareketine bıraktı. Ünlü astrolog Dinçer Güner, bu hareketin bizler üzerinde nasıl bir etkisi olacağını detaylı bir şekilde kaleme aldı.

Mars ile Neptün'ün bu etkisi ise 4 gün boyunca hissedilecek!