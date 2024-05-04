Tarot Falına Göre 5 Mayıs Pazar Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Kendini bazı konularda çok sorumlu hissediyorsun gibi hissettim. Buna artık bir son vermen gerekiyor ve her şeyi senin düzeltemeyeceğini kendine anlatman gerekiyor. Bazı şeyler seninle ilgili değil sevgili okurum. Lütfen rahatlamaya çalış olur mu? Bununla birlikte, tüm arkadaş çevren ile ilgili bir düzenlemeye gidiyorsun. Bu da çevrende sadece gerçekten kalması gereken insanları bırakacağın anlamına geliyor. Bence doğru olanı yapıyorsun. Hayatında gereksiz insanlara yer olmamalı. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️