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Parmakla Gösterilen Barış Arduç ve Gupse Özay Çifti Arasındaki Tatlı Anneler Günü Hediyesi Atışması

Parmakla Gösterilen Barış Arduç ve Gupse Özay Çifti Arasındaki Tatlı Anneler Günü Hediyesi Atışması

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
10.05.2024 - 12:50

Aşkları ve gıpta ettiren evlilikleriyle sürekli tahtaya vurma isteği uyandıran Barış Arduç ve Gupse Özay çiftinin Anneler Günü üzerine yaptığı esprili hediye atışması yine ortalığı tatlılığa boğdu!

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İzleyenleri kırıp geçiren Deliha filminin setinde arkadaşlık kuran Gupse Özay ve Barış Arduç'un ilişkileri zamanla aşka evrilmişti.

İzleyenleri kırıp geçiren Deliha filminin setinde arkadaşlık kuran Gupse Özay ve Barış Arduç'un ilişkileri zamanla aşka evrilmişti.

2014 yılında aşk yaşamaya başlayıp 2020'de nikah masasına oturan ünlü çift hem ilişkilerini hem de gıpta ettiren evliliklerini kameralardan uzaklarda yaşamayı tercih ediyor.

2014 yılında aşk yaşamaya başlayıp 2020'de nikah masasına oturan ünlü çift hem ilişkilerini hem de gıpta ettiren evliliklerini kameralardan uzaklarda yaşamayı tercih ediyor.

2022 yılının Eylül ayında biricik kızları Jan Asya'yı kucaklarına aldıktan sonra ilk kez anne-baba olma duygusunu tadan ikilinin gözlerden kalplerden çıkaran aile pozları da yürek ısıtmaya devam ediyor.

2022 yılının Eylül ayında biricik kızları Jan Asya'yı kucaklarına aldıktan sonra ilk kez anne-baba olma duygusunu tadan ikilinin gözlerden kalplerden çıkaran aile pozları da yürek ısıtmaya devam ediyor.

Her anlarında birbirlerini savunan ve övmelere doyamayan ikilinin geçtiğimiz haftalarda muhabirlerle yaşadıkları da gündem olmuştu.

Her anlarında birbirlerini savunan ve övmelere doyamayan ikilinin geçtiğimiz haftalarda muhabirlerle yaşadıkları da gündem olmuştu.

Barış Arduç'a yakışıklılık üzerinden konu açan muhabirin Gupse Özay'a laf atmasına da sağlam bir cevap vermişti.

Geçtiğimiz günlerde bir kez daha magazin muhabirleriyle denk gelen Barış ve Gupse çiftinin yaklaşan Anneler Günü üzerine konuşması yine dikkat çekti.

Geçtiğimiz günlerde bir kez daha magazin muhabirleriyle denk gelen Barış ve Gupse çiftinin yaklaşan Anneler Günü üzerine konuşması yine dikkat çekti.
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Muhabirin "Anneler Gününüz kutlu olsun" demesi üzerine eşine dönen Gupse Özay "hediyeni aldın mı diye soruyorlar" dedi.

Muhabirin "Anneler Gününüz kutlu olsun" demesi üzerine eşine dönen Gupse Özay "hediyeni aldın mı diye soruyorlar" dedi.

İkinci kez anneler günü kutlayacağının altını çizen yetenekli oyuncu 'İlki çok güzel geçmişti. Bu sefer de eşim çok güzel bir hediye alırsa, daha da güzel geçer diye düşünüyorum' ifadelerini kullandı.

Anne olmanın çok tatlı bir duygu olduğunu vurgulayıp isteyen herkesin bu hissi yaşamasını temenni eden Gupse Özay konuşmasıyla gönülleri fethetti.

Anne olmanın çok tatlı bir duygu olduğunu vurgulayıp isteyen herkesin bu hissi yaşamasını temenni eden Gupse Özay konuşmasıyla gönülleri fethetti.

"Bizim her anımız kıymetli, onun anneliği benim için kıymetli" diyen Barış Arduç yine karizmatik ve romantik bir eş olduğunu kanıtladı.

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