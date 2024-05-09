Siyaset Hayatı İstediği Gibi Gitmeyen Oyuncu Filiz Taçbaş Yepyeni Bir Kariyere Yöneldi
Siyaset Hayatı İstediği Gibi Gitmeyen Oyuncu Filiz Taçbaş Yepyeni Bir Kariyere Yöneldi
Ekranların uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'daki rolüyle hafızalara kazınan Filiz Taçbaş Cumhuriyet Halk Partisi'nden milletvekili aday adaylığını açıklamıştı. Seçimlerde beklediği sonuçları alamayan ünlü oyuncu siyaseti de bırakarak yepyeni bir mesleğe yöneldi.
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Kanal D ekranlarında uzun yıllardır yayınlanan hatta ülkemizin bitmek tükenmek yapımlarında zirveye oturan Arka Sokaklar dizisin unutulmaz isimlerinden biri de Filiz Taçbaş olmuştu.
Polisiye ve dram türündeki Arka Sokaklar'da Rıza Baba'nın eşi Ayla karakterine hayat vermişti kendisi...
Oyunculuğa henüz 10 yaşındayken adım atan Filiz Taçbaş hem yetenekleri hem de güzelliğiyle adından söz ettiren ünlülerimizden oldu.
Oyunculuğunun yanı sıra profesyonel bir tenisçi olup bir dönem milli forma giyen ünlü oyuncunun tenis hakkında gazetelerde köşe yazıları yazdığı da biliyor.
Bu zamana kadar birçok yapımla karşımıza çıkan Filiz Taçbaş son olarak yayınlandığı döneme damgasını vuran Çukur dizinde rol almıştı.
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Daha sonra televizyonlardan uzak kaldığını gördüğümüz ünlü oyuncunun kariyerinde farklı bir adım atarak siyasete yöneldiğini öğrenmiştik.
14 Mayıs 2023 seçimlerinde boy gösteren Taçbaş Cumhuriyet Halk Partisi'nden İzmir 2. bölge milletvekili aday adaylığı için başvuruda bulunduğunu açıklamıştı.
Başvuruda bulunduktan sonra aday olamayan ünlü oyuncunun İzmir Foça Belediye Başkanlığı için aday adayı olduğunu da öğrenmiştik.
Yine aday olarak gösterilmeyen Filiz Taçbaş'ın siyasi kariyerinin pek de istediği gibi gitmediğini söyleyebiliriz.
DurakMedya'da yer alan habere göre; siyasette istediklerini yapamayan ünlü oyuncu bu sefer de bambaşka bir alana yöneldi.
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Adaylıkları bir türlü kabul edilmeyen Filiz Taçbaş bu sefer de tarım yapmaya başladı. Kendisini İzmir Eski Foça'da çiftliğe adayan ünlü oyuncunun ilk mahsulünü de aldığı söylendi.
Aliağa'da karadut yetiştiren Filiz Taçbaş'ın doğanın göbeğinden paylaştığı kareleri de sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu.
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