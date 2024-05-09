Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Siyaset Hayatı İstediği Gibi Gitmeyen Oyuncu Filiz Taçbaş Yepyeni Bir Kariyere Yöneldi

Siyaset Hayatı İstediği Gibi Gitmeyen Oyuncu Filiz Taçbaş Yepyeni Bir Kariyere Yöneldi

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
09.05.2024 - 18:14

Ekranların uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'daki rolüyle hafızalara kazınan Filiz Taçbaş Cumhuriyet Halk Partisi'nden milletvekili aday adaylığını açıklamıştı. Seçimlerde beklediği sonuçları alamayan ünlü oyuncu siyaseti de bırakarak yepyeni bir mesleğe yöneldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Kanal D ekranlarında uzun yıllardır yayınlanan hatta ülkemizin bitmek tükenmek yapımlarında zirveye oturan Arka Sokaklar dizisin unutulmaz isimlerinden biri de Filiz Taçbaş olmuştu.

Kanal D ekranlarında uzun yıllardır yayınlanan hatta ülkemizin bitmek tükenmek yapımlarında zirveye oturan Arka Sokaklar dizisin unutulmaz isimlerinden biri de Filiz Taçbaş olmuştu.

Polisiye ve dram türündeki Arka Sokaklar'da Rıza Baba'nın eşi Ayla karakterine hayat vermişti kendisi...

Polisiye ve dram türündeki Arka Sokaklar'da Rıza Baba'nın eşi Ayla karakterine hayat vermişti kendisi...

Oyunculuğa henüz 10 yaşındayken adım atan Filiz Taçbaş hem yetenekleri hem de güzelliğiyle adından söz ettiren ünlülerimizden oldu.

Oyunculuğa henüz 10 yaşındayken adım atan Filiz Taçbaş hem yetenekleri hem de güzelliğiyle adından söz ettiren ünlülerimizden oldu.

Oyunculuğunun yanı sıra profesyonel bir tenisçi olup bir dönem milli forma giyen ünlü oyuncunun tenis hakkında gazetelerde köşe yazıları yazdığı da biliyor.

Oyunculuğunun yanı sıra profesyonel bir tenisçi olup bir dönem milli forma giyen ünlü oyuncunun tenis hakkında gazetelerde köşe yazıları yazdığı da biliyor.

Bu zamana kadar birçok yapımla karşımıza çıkan Filiz Taçbaş son olarak yayınlandığı döneme damgasını vuran Çukur dizinde rol almıştı.

Bu zamana kadar birçok yapımla karşımıza çıkan Filiz Taçbaş son olarak yayınlandığı döneme damgasını vuran Çukur dizinde rol almıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda

Daha sonra televizyonlardan uzak kaldığını gördüğümüz ünlü oyuncunun kariyerinde farklı bir adım atarak siyasete yöneldiğini öğrenmiştik.

Daha sonra televizyonlardan uzak kaldığını gördüğümüz ünlü oyuncunun kariyerinde farklı bir adım atarak siyasete yöneldiğini öğrenmiştik.

14 Mayıs 2023 seçimlerinde boy gösteren Taçbaş Cumhuriyet Halk Partisi'nden İzmir 2. bölge milletvekili aday adaylığı için başvuruda bulunduğunu açıklamıştı.

14 Mayıs 2023 seçimlerinde boy gösteren Taçbaş Cumhuriyet Halk Partisi'nden İzmir 2. bölge milletvekili aday adaylığı için başvuruda bulunduğunu açıklamıştı.

'Cumhuriyetimizin 100.yılında bir olabileceğimiz, tüm sorunların altından tek yumruk olarak kalkabileceğimiz... Vatanıma ve milletime yoldaş olacağım bir göreve adım atıyorum. CHP İzmir 2. bölge milletvekili aday adaylığı için başvurumu yaptım. Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda yoluma devam edeceğim.

Saygılarımla Filiz Taçbaş.'

'Daha aydınlık yarınlara.. Sevgilerimle..' notuyla bir başka paylaşım daha yapan ünlü ismin seçimlerde nasıl bir performans sergileceği de merak konusu olmuştu.

Başvuruda bulunduktan sonra aday olamayan ünlü oyuncunun İzmir Foça Belediye Başkanlığı için aday adayı olduğunu da öğrenmiştik.

Başvuruda bulunduktan sonra aday olamayan ünlü oyuncunun İzmir Foça Belediye Başkanlığı için aday adayı olduğunu da öğrenmiştik.

Yine aday olarak gösterilmeyen Filiz Taçbaş'ın siyasi kariyerinin pek de istediği gibi gitmediğini söyleyebiliriz.

Yine aday olarak gösterilmeyen Filiz Taçbaş'ın siyasi kariyerinin pek de istediği gibi gitmediğini söyleyebiliriz.

DurakMedya'da yer alan habere göre; siyasette istediklerini yapamayan ünlü oyuncu bu sefer de bambaşka bir alana yöneldi.

DurakMedya'da yer alan habere göre; siyasette istediklerini yapamayan ünlü oyuncu bu sefer de bambaşka bir alana yöneldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda

Adaylıkları bir türlü kabul edilmeyen Filiz Taçbaş bu sefer de tarım yapmaya başladı. Kendisini İzmir Eski Foça'da çiftliğe adayan ünlü oyuncunun ilk mahsulünü de aldığı söylendi.

Adaylıkları bir türlü kabul edilmeyen Filiz Taçbaş bu sefer de tarım yapmaya başladı. Kendisini İzmir Eski Foça'da çiftliğe adayan ünlü oyuncunun ilk mahsulünü de aldığı söylendi.

Aliağa'da karadut yetiştiren Filiz Taçbaş'ın doğanın göbeğinden paylaştığı kareleri de sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu.

Aliağa'da karadut yetiştiren Filiz Taçbaş'ın doğanın göbeğinden paylaştığı kareleri de sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
1
1
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın