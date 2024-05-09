Siyaset Hayatı İstediği Gibi Gitmeyen Oyuncu Filiz Taçbaş Yepyeni Bir Kariyere Yöneldi

'Cumhuriyetimizin 100.yılında bir olabileceğimiz, tüm sorunların altından tek yumruk olarak kalkabileceğimiz... Vatanıma ve milletime yoldaş olacağım bir göreve adım atıyorum. CHP İzmir 2. bölge milletvekili aday adaylığı için başvurumu yaptım. Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda yoluma devam edeceğim.

Saygılarımla Filiz Taçbaş.'

'Daha aydınlık yarınlara.. Sevgilerimle..' notuyla bir başka paylaşım daha yapan ünlü ismin seçimlerde nasıl bir performans sergileceği de merak konusu olmuştu.