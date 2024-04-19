Serenay Sarıkaya’yla Gizemli Bir Aşk Yaşayan Mert Demir Cinsel Yönelim Açıklamasıyla “Nasıl Yani?” Dedirtti

Serenay Sarıkaya ile gizemli bir ilişki yürüten şarkıcı Mert Demir magazin dünyasının gözde isimlerinden oldu. Geçtiğimiz günlerde 'Umarım Annem Dinlemez' podcast'inde konuşan Mert Demir, cinsel yönelimi hakkındaki soruları ilk kez cevap verdi.