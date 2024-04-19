Serenay Sarıkaya’yla Gizemli Bir Aşk Yaşayan Mert Demir Cinsel Yönelim Açıklamasıyla “Nasıl Yani?” Dedirtti
Serenay Sarıkaya’yla Gizemli Bir Aşk Yaşayan Mert Demir Cinsel Yönelim Açıklamasıyla “Nasıl Yani?” Dedirtti
Serenay Sarıkaya ile gizemli bir ilişki yürüten şarkıcı Mert Demir magazin dünyasının gözde isimlerinden oldu. Geçtiğimiz günlerde 'Umarım Annem Dinlemez' podcast'inde konuşan Mert Demir, cinsel yönelimi hakkındaki soruları ilk kez cevap verdi.
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Oyunculuğu, güzelliği ve doğal tavırlarıyla büyük bir kitle tarafından sevilen Serenay Sarıkaya'nın çalkantılı aşk hayatını çok kez konuşmuştuk.
Cem Yılmaz'dan ayrıldıktan sonra yeni aşka yelken açtığı konuşulan ünlü oyuncunun gönlünü, aslında uzun süredir sektörde olan ancak "Ateşe Düştüm" şarkısının patlamasından sonra kendisini yakından tanımaya başladığımız Mert Demir'e kaptırdığı iddia edildi.
Tüm bu aşk iddalarının patlamasındaki asıl neden ise, sosyal medyamızı ele geçiren "Ateşe Düştüm" şarkısında back vokal olduğu ortaya çıkmasıydı!
"Durun bakalım", "her şeyin hayırlısı" gibi açıklamalardan öteye gitmeyen iki ünlü ismin aşklarındaki gizem ise dillere düştü tabii.
Bu zamana kadar tam olarak yan yana göremediğimiz ünlü çiftin ilişkilerinin gerçek olmadığını iddia edenler de bunun, Sarıkaya albüm çıkarabilsin diye yapılan bir PR çalışması olduğunu öne sürenler de...
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Beraber tatile çıktıkları söylenen ama bunu bir an olsun doğrulamayan ikili ilk kez Gossippasta'nın kamerasına yakalandı. Valizleri alır almaz bir anda birbirlerinin yanından da uzaklaştıklarını söylememiz gerek.
Bu süreçte tavırları, tarzı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkatleri üzerine çeken Mert Demir hakkında çeşitli iddialar ortaya atıldı.
Hakkında eşcinsel olduğuna dair iddialar da bulunan Mert Demir geçtiğimiz günlerde "Umarım Annem Dinlemez" podcast'inde konuşmacı oldu.
Cinsel yönelimi hakkında sorulan soruları bir bir yanıtlayan Demir, "Ben kadınlarla ilgileniyorum genel olarak. Benim genel ilgi alanımda kadınlar var cinsel olarak" ifadelerini kullandı. Şarkının "genel olarak" tabiri ise "nasıl yani?" dedirtti!
Ünlü isim aynı zamanda "Onun dışında bütün insanlar da insan olarak ilgileniyorum" açıklamasında bulundu.
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