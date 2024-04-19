Ankara'ya Sevk Edildi: Taburcu Edileceği Söylenen Nuri Alço'ya Kalp Pili Takılacak!
Ankara'ya Sevk Edildi: Taburcu Edileceği Söylenen Nuri Alço'ya Kalp Pili Takılacak!
6 Nisan'da evinde rahatsızlandıktan sonra hastaneye kaldırılan Nuri Alço'nun sağlık durumuyla ilgili haberler yakından takip ediliyordu. Nuri Alço‘nun eşi Burcu Alço son dakika haberini verdi. Usta oyuncunun yoğun bakım ünitesine alındığını ve kalp pili takılacağını açıkladı.
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Ramazan Bayram tatili için eşi Burcu Alço'yla beraber memleketi Eskişehir'e giden usta oyuncunun 6 Nisan'da evinde fenalaştığı haberleri tüm sevenlerini korkuttu.
Eşi Burcu Hanım tarafından acil şekilde hastaneye götürülen Alço'nun beyninde pıhtı attığı bu nedenle de yoğun bakıma kaldırıldığı öğrenlmişti.
7 Nisan'da da Eskişehir Şehir Hastanesi'ne sevk edildikten sonra Başhekim Doç. Dr. Mustafa Sungur'dan açıklama geldi:
"Cihaza bağlı olarak aldığı oksijen tedavisi şu aşamada aralıklı olarak devam ediyor. Bu anlamda da stabil durumdayız. Bir diğer problemi de bu kalp problemi neticesinde de akciğerinde bir enfeksiyon durumu mevcut."
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Hastaneden ilk kez paylaşım yapan Nuri Alço ise "Sevgili dostlarım, yalan yanlış haberlere kanmayın. Gayet iyiyim, sağlıklıyım. En kısa zamanda geleceğim." demişti.
DHA'da yer alan habere göre; Eskişehir Şehir Hastanesi’ndeki tedavisi tamamlanan Nuri Alço'nun dün akşam ambulansla Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne sevki gerçekleşti.
Hayati tehlikesini atlattığı açıklanan Nuri Alço'nun eşinin açıklamasına göre, usta oyuncunun kalp atım hızıyla ilgili rahatsızlığına yönelik kalp pili takılacağı öğrenildi.
Sevenlerine eşinin durumu hakkında her an haber veren Burcu Alço ise yaptığı açıklamada;
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