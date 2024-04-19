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Ankara'ya Sevk Edildi: Taburcu Edileceği Söylenen Nuri Alço'ya Kalp Pili Takılacak!

Ankara'ya Sevk Edildi: Taburcu Edileceği Söylenen Nuri Alço'ya Kalp Pili Takılacak!

Nuri Alço
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
19.04.2024 - 12:04

6 Nisan'da evinde rahatsızlandıktan sonra hastaneye kaldırılan Nuri Alço'nun sağlık durumuyla ilgili haberler yakından takip ediliyordu. Nuri Alço‘nun eşi Burcu Alço son dakika haberini verdi. Usta oyuncunun yoğun bakım ünitesine alındığını ve kalp pili takılacağını açıkladı.

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Yeşilçam filmlerinin vazgeçilmez kötü adamı olan Nuri Alço yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündeme geldi!

Yeşilçam filmlerinin vazgeçilmez kötü adamı olan Nuri Alço yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündeme geldi!

Ramazan Bayram tatili için eşi Burcu Alço'yla beraber memleketi Eskişehir'e giden usta oyuncunun 6 Nisan'da evinde fenalaştığı haberleri tüm sevenlerini korkuttu.

Ramazan Bayram tatili için eşi Burcu Alço'yla beraber memleketi Eskişehir'e giden usta oyuncunun 6 Nisan'da evinde fenalaştığı haberleri tüm sevenlerini korkuttu.

Eşi Burcu Hanım tarafından acil şekilde hastaneye götürülen Alço'nun beyninde pıhtı attığı bu nedenle de yoğun bakıma kaldırıldığı öğrenlmişti.

Eşi Burcu Hanım tarafından acil şekilde hastaneye götürülen Alço'nun beyninde pıhtı attığı bu nedenle de yoğun bakıma kaldırıldığı öğrenlmişti.

7 Nisan'da da Eskişehir Şehir Hastanesi'ne sevk edildikten sonra Başhekim Doç. Dr. Mustafa Sungur'dan açıklama geldi:

7 Nisan'da da Eskişehir Şehir Hastanesi'ne sevk edildikten sonra Başhekim Doç. Dr. Mustafa Sungur'dan açıklama geldi:

'Temel olarak üç problemi var. Nörolojik sıkıntılar vardı. Bulantı şikayetiyle çekilen MR'la beyin arka bölgesinde milimetrik bir kanlanma olan alan vardı. Ama şu an itibarıyla bu problem açısından stabil seyretmekte. Bir güç kaybı yok, konuşmasında bir problem yok. Bu anlamda stabil. Tedavisini almakta. Diğer bir sıkıntımız da daha önce de Nuri Bey'in bir bypass operasyonu ve bir kalp kapağı operasyonu geçirme öyküsü var. Bu nedenle kalbin bir ritim bozukluğu ve atım problemiyle alakalı sıkıntılarımız vardı. Bunlarla ilgili gerekli tedaviler yapılıyor. İdrar söktürücü tedavisiyle, ritim bozukluğu tedavisiyle, şu aşamada bu noktalarda da stabil durumdayız.'

"Cihaza bağlı olarak aldığı oksijen tedavisi şu aşamada aralıklı olarak devam ediyor. Bu anlamda da stabil durumdayız. Bir diğer problemi de bu kalp problemi neticesinde de akciğerinde bir enfeksiyon durumu mevcut."

"Cihaza bağlı olarak aldığı oksijen tedavisi şu aşamada aralıklı olarak devam ediyor. Bu anlamda da stabil durumdayız. Bir diğer problemi de bu kalp problemi neticesinde de akciğerinde bir enfeksiyon durumu mevcut."

'Bununla ilgili de antibiyotik tedavisini alıyor. Bu noktada da yine stabil durumdayız. Bugün itibarıyla daha stabil, daha iyi durumda olduğunu belirtebilirim. İnşallah sevenlerine daha iyi haberler vereceğiz. Şu aşamada hayati tehlikesi görünmüyor. Dediğim gibi bugün ziyaret ettiğimde gülüyor, konuşuyor, morali çok iyiydi.'

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Hastaneden ilk kez paylaşım yapan Nuri Alço ise "Sevgili dostlarım, yalan yanlış haberlere kanmayın. Gayet iyiyim, sağlıklıyım. En kısa zamanda geleceğim." demişti.

Hastaneden ilk kez paylaşım yapan Nuri Alço ise "Sevgili dostlarım, yalan yanlış haberlere kanmayın. Gayet iyiyim, sağlıklıyım. En kısa zamanda geleceğim." demişti.

DHA'da yer alan habere göre; Eskişehir Şehir Hastanesi’ndeki tedavisi tamamlanan Nuri Alço'nun dün akşam ambulansla Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne sevki gerçekleşti.

DHA'da yer alan habere göre; Eskişehir Şehir Hastanesi’ndeki tedavisi tamamlanan Nuri Alço'nun dün akşam ambulansla Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne sevki gerçekleşti.

Hayati tehlikesini atlattığı açıklanan Nuri Alço'nun eşinin açıklamasına göre, usta oyuncunun kalp atım hızıyla ilgili rahatsızlığına yönelik kalp pili takılacağı öğrenildi.

Hayati tehlikesini atlattığı açıklanan Nuri Alço'nun eşinin açıklamasına göre, usta oyuncunun kalp atım hızıyla ilgili rahatsızlığına yönelik kalp pili takılacağı öğrenildi.

Sevenlerine eşinin durumu hakkında her an haber veren Burcu Alço ise yaptığı açıklamada;

Sevenlerine eşinin durumu hakkında her an haber veren Burcu Alço ise yaptığı açıklamada;

'Bu zorlu süreçte yanımızda olup desteğini esirgemeyen herkese ne kadar teşekkür etsem az... Yarın taburcuyuz. 'Evimize seni götüreceğim' demiştim aşkım. Seni çok seviyorum çok... Varlığına, aldığın her nefese şükürler olsun. Bir kez daha binlerce kez daha iyi ki Nuri'm...' ifadelerini kullandı.

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