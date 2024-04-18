Günlerdir Yoğun Bakımda Olan Nuri Alço'dan Müjdeli Haber Geldi
Günlerdir Yoğun Bakımda Olan Nuri Alço'dan Müjdeli Haber Geldi
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Yeşilçam'ın kötü adamı Nuri Alço, geçtiğimiz haftalarda yoğun bakıma kaldırıldığı haberiyle herkesi korkutmuştu.
Bilinci açık bir şekilde hastaneye kaldırılan ve yoğun bakımda tedavisi başlatılan ünlü oyuncu, Eskişehir Şehir Hastanesi'ne sevk edilmişti.
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ise Nuri Alço'nun kalp yetmezliği, akciğer ödemi ve beyin damar tıkanıklığı gibi durumlar yaşadığını ifade etmişti.
Kendisi geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı üzerinden "iyiyim" mesajı yayınlamıştı.
Nuri Alço'dan müjdeli haber geldi.
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"Yarın taburcuyuz."
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