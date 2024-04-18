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Günlerdir Yoğun Bakımda Olan Nuri Alço'dan Müjdeli Haber Geldi

Günlerdir Yoğun Bakımda Olan Nuri Alço'dan Müjdeli Haber Geldi

Nuri Alço
GNS
GNS - Onedio Editörü
18.04.2024 - 15:28

Yeşilçam'ın ünlü isimlerinden Nuri Alço, geçtiğimiz hafta birdenbire rahatsızlanıp yoğun bakıma kaldırılmıştı. Günden güne durumunun daha iyi bir hale geldiğini öğrendiğimiz Nuri Alço'dan müjdeli haber geldi.

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Yeşilçam'ın kötü adamı Nuri Alço, geçtiğimiz haftalarda yoğun bakıma kaldırıldığı haberiyle herkesi korkutmuştu.

Yeşilçam'ın kötü adamı Nuri Alço, geçtiğimiz haftalarda yoğun bakıma kaldırıldığı haberiyle herkesi korkutmuştu.

Bayram tatili için eşiyle birlikte Eskişehir'e giden ancak birden fenalaşan Alço, hastaneye kaldırılmıştı. Beyninde pıhtı attığı öğrenilen oyuncu yoğun bakıma kaldırılmıştı.

Bilinci açık bir şekilde hastaneye kaldırılan ve yoğun bakımda tedavisi başlatılan ünlü oyuncu, Eskişehir Şehir Hastanesi'ne sevk edilmişti.

Bilinci açık bir şekilde hastaneye kaldırılan ve yoğun bakımda tedavisi başlatılan ünlü oyuncu, Eskişehir Şehir Hastanesi'ne sevk edilmişti.

Nuri Alço'nun eşi Burcu Alço, yaşadığı anları 'hafıza kaybı başlamıştı, ben neredeyim diyordu, tedaviye başladı' şeklinde anlatmıştı. Ünlü oyuncunun kan sulandırıcı içtiğini ancak ilaçlarını ihmal ettiğini paylaşmıştı.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ise Nuri Alço'nun kalp yetmezliği, akciğer ödemi ve beyin damar tıkanıklığı gibi durumlar yaşadığını ifade etmişti.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ise Nuri Alço'nun kalp yetmezliği, akciğer ödemi ve beyin damar tıkanıklığı gibi durumlar yaşadığını ifade etmişti.

Nuri Alço, 6 Nisan'dan beridir yoğun bakımda tedavi görmeye devam ediyordu.

Kendisi geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı üzerinden "iyiyim" mesajı yayınlamıştı.

Kendisi geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı üzerinden "iyiyim" mesajı yayınlamıştı.

Geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşım ile sevenlerine ilk kez açıklama yapmış, 'Sevgili dostlarım, yalan yanlış haberlere kanmayın. Gayet iyiyim, sağlıklıyım. En kısa zamanda geleceğim.' demişti.

Nuri Alço'dan müjdeli haber geldi.

Nuri Alço'dan müjdeli haber geldi.

Eşi Burcu Alço, sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı açıklamada Nuri Alço'nun yarın taburcu olacağını duyurdu.

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"Yarın taburcuyuz."

"Yarın taburcuyuz."

'Bu zorlu süreçte yanımızda olup desteğini esirgemeyen herkese ne kadar teşekkür etsem az... Yarın taburcuyuz. 'Evimize seni götüreceğim' demiştim aşkım. Seni çok seviyorum çok... Varlığına, aldığın her nefese şükürler olsun. Bir kez daha binlerce kez daha iyi ki Nuri'm...

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