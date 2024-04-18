Özlem Yıldız Paylaşımına Kusmuk Emojileri Dolu Yorum Yapan Takipçisini Görünce Kendini Tutamadı
Özlem Yıldız Paylaşımına Kusmuk Emojileri Dolu Yorum Yapan Takipçisini Görünce Kendini Tutamadı
Eski manken Özlem Yıldız, yıllardır sunucu kimliğiyle karşımıza çıkıyor biliyorsunuz. Ekranların sevilen yüzlerinden biri olan Özlem Yıldız, sosyal medya hesabını da oldukça aktif kullanan isimlerden bir tanesi. Yaptığı son paylaşımın altında bir takipçisinin kusmuk emojileriyle dolu kötü yorumunu gören Özlem Yıldız, sessiz kalmadı ve cevap verdi.
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1996 yılında ATV'nin düzenlediği güzellik yarışmasına katılan ancak dereceye giremeyen Özlem Yıldız, aynı dönemde yeni bir müzik kanalı için teklif almasıyla sektöre adımını attı.
Sonrasında sabah programlarında magazin programlarında yaptığı sunuculukla daha da bilindik bir isim haline geldi.
Geçtiğimiz yıl EYT açıklamasıyla gündeme gelen Özlem Yıldız, maaşını paylaşmasıyla dikkat çekmişti.
Sosyal medyada 2,2 milyon takipçisi olan ünlü isim sık sık paylaşım yapmayı da ihmal etmiyor.
Siyah elbisesiyle yaptığı paylaşımın altına bir takipçisinin kusmuk emojileri kullanarak "Kendini güzel mi zannediyorsun?" yazdığını gören Özlem Yıldız, bu tepkiye sessiz kalmadı.
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Yıldız, bu yoruma "Güzelim diye bir beyanım olmadı. Kusmuk emojilerinize de ellerinizden öperim diyerek karşılık veriyorum." diyerek cevap verdi.
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