Özlem Yıldız Paylaşımına Kusmuk Emojileri Dolu Yorum Yapan Takipçisini Görünce Kendini Tutamadı

Eski manken Özlem Yıldız, yıllardır sunucu kimliğiyle karşımıza çıkıyor biliyorsunuz. Ekranların sevilen yüzlerinden biri olan Özlem Yıldız, sosyal medya hesabını da oldukça aktif kullanan isimlerden bir tanesi. Yaptığı son paylaşımın altında bir takipçisinin kusmuk emojileriyle dolu kötü yorumunu gören Özlem Yıldız, sessiz kalmadı ve cevap verdi.