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Özlem Yıldız Paylaşımına Kusmuk Emojileri Dolu Yorum Yapan Takipçisini Görünce Kendini Tutamadı

Özlem Yıldız Paylaşımına Kusmuk Emojileri Dolu Yorum Yapan Takipçisini Görünce Kendini Tutamadı

GNS
GNS - Onedio Editörü
18.04.2024 - 12:59

Eski manken Özlem Yıldız, yıllardır sunucu kimliğiyle karşımıza çıkıyor biliyorsunuz. Ekranların sevilen yüzlerinden biri olan Özlem Yıldız, sosyal medya hesabını da oldukça aktif kullanan isimlerden bir tanesi. Yaptığı son paylaşımın altında bir takipçisinin kusmuk emojileriyle dolu kötü yorumunu gören Özlem Yıldız, sessiz kalmadı ve cevap verdi.

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1996 yılında ATV'nin düzenlediği güzellik yarışmasına katılan ancak dereceye giremeyen Özlem Yıldız, aynı dönemde yeni bir müzik kanalı için teklif almasıyla sektöre adımını attı.

1996 yılında ATV'nin düzenlediği güzellik yarışmasına katılan ancak dereceye giremeyen Özlem Yıldız, aynı dönemde yeni bir müzik kanalı için teklif almasıyla sektöre adımını attı.

90'lı yılların sonunda Çarkıfelek'te hostes olarak ekranlara geldiği süreçte tanınmaya başlandı. Hatta kendisi Mehmet Ali Erbil'le nişanlandı ancak ilişkileri pek de iyi gitmedi.

Sonrasında sabah programlarında magazin programlarında yaptığı sunuculukla daha da bilindik bir isim haline geldi.

Sonrasında sabah programlarında magazin programlarında yaptığı sunuculukla daha da bilindik bir isim haline geldi.

Tabii yıllar içinde rol aldığı dizi ve film projeleri de oldu.

Geçtiğimiz yıl EYT açıklamasıyla gündeme gelen Özlem Yıldız, maaşını paylaşmasıyla dikkat çekmişti.

Geçtiğimiz yıl EYT açıklamasıyla gündeme gelen Özlem Yıldız, maaşını paylaşmasıyla dikkat çekmişti.

25 yıldır sektörde yer aldığını ve çalıştığını söyleyen Özlem Yıldız, EYT'den yararlandığını ve 12 bin TL maaş aldığını söylemişti. Bu parayı harcamadığını ve biriktirdiğini duyurmuştu.

Sosyal medyada 2,2 milyon takipçisi olan ünlü isim sık sık paylaşım yapmayı da ihmal etmiyor.

Sosyal medyada 2,2 milyon takipçisi olan ünlü isim sık sık paylaşım yapmayı da ihmal etmiyor.

Şimdilerde Kanal D ekranlarında Konuştukça isimli programın sunuculuğunu yapan Özlem Yıldız, aktif olarak sosyal medyada pozlarını ve kombinlerini yayınlıyor.

Siyah elbisesiyle yaptığı paylaşımın altına bir takipçisinin kusmuk emojileri kullanarak "Kendini güzel mi zannediyorsun?" yazdığını gören Özlem Yıldız, bu tepkiye sessiz kalmadı.

Siyah elbisesiyle yaptığı paylaşımın altına bir takipçisinin kusmuk emojileri kullanarak "Kendini güzel mi zannediyorsun?" yazdığını gören Özlem Yıldız, bu tepkiye sessiz kalmadı.

'Kendini güzel mi zannediyorsun? O dudaklar ne? Bir de gerile gerile yürüyüş deve kulağınla.'

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Yıldız, bu yoruma "Güzelim diye bir beyanım olmadı. Kusmuk emojilerinize de ellerinizden öperim diyerek karşılık veriyorum." diyerek cevap verdi.

Yıldız, bu yoruma "Güzelim diye bir beyanım olmadı. Kusmuk emojilerinize de ellerinizden öperim diyerek karşılık veriyorum." diyerek cevap verdi.

'Fatma teyzecim diyeceğim yaşta büyüksünüz güzelim diye bir beyanım olmadı, gerilerek hiç yürümedim. En son kusmuk emojilerinize de ellerinizden öperim diyerek karşılık veriyorum.'

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