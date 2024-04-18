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Ünlü Oyuncu İpek Tenolcay'ın Yıllar Sonra Gelen Evlilik İtirafı Ağzınızı Açık Bırakacak

Ünlü Oyuncu İpek Tenolcay'ın Yıllar Sonra Gelen Evlilik İtirafı Ağzınızı Açık Bırakacak

GNS
GNS - Onedio Editörü
18.04.2024 - 12:19

Son olarak Aile dizisinde Serenay Sarıkaya'nın canlandırdığı Devin karakterinin annesi olarak izlediğimiz ünlü oyuncu İpek Tenolcay, Haberler.com'un YouTube hesabına konuk oldu. Hayatına dair anlattıklarıyla herkesi şaşırtan İpek Tenolcay'ın yıllar sonra anlattığı evlilik itirafı ağızları açık bıraktı.

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90'lı yıllarda mankenlik yapan ve güzelliğiyle adından sıkça söz ettiren İpek Tenolcay, 1996'da oyunculuk kariyerine ilk adımını atmıştı.

90'lı yıllarda mankenlik yapan ve güzelliğiyle adından sıkça söz ettiren İpek Tenolcay, 1996'da oyunculuk kariyerine ilk adımını atmıştı.

Yıllar boyunca kariyerinde emin adımlarla yürüyen ve başarılı oyunculuğuyla herkesin gözdesi haline gelen İpek Tenolcay, fenomen olan pek çok dizide de karşımıza çıktı.

Romantik komediden dramaya her rolde izlediğimiz Tenolcay; Vatanım Sensin, Erkenci Kuş, Kırmızı Oda, Camdaki Kız gibi yapımlarla yeni jenerasyonda da en çok aranan isimlerden biri.

Romantik komediden dramaya her rolde izlediğimiz Tenolcay; Vatanım Sensin, Erkenci Kuş, Kırmızı Oda, Camdaki Kız gibi yapımlarla yeni jenerasyonda da en çok aranan isimlerden biri.

Kariyerinde ara vermeden yer aldığı işleri ve her işiyle başarıyı yakalaması bir yana dursun, pek çoğumuz kendisini Kurtlar Vadisi'nin Nesrin Çakır'ı olarak hafızalara kazınmıştı.

Ünlü oyuncuyu son olarak Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın başrolünde yer aldığı Aile dizisinde izlemiştik.

Ünlü oyuncuyu son olarak Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın başrolünde yer aldığı Aile dizisinde izlemiştik.

Devin'in annesi Neşe karakteriyle karşımıza çıkmıştı.

Tenolcay, Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programının konuğu oldu.

Tenolcay, Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programının konuğu oldu.

Özel hayatı konusunda dikkat çeken açıklamalar yapan Tenolcay, baba ve komşu baskısı sebebiyle küçük yaşta evlenmek zorunda kaldığını söyledi.

1992 yılında Nurettin Ersoy ile dünyaevine giren Tenolcay, evliliği süresince yaşadıklarından da bahsetti.

1992 yılında Nurettin Ersoy ile dünyaevine giren Tenolcay, evliliği süresince yaşadıklarından da bahsetti.

'18 yaşında tanıştık, 19 yaşında da babam görüştürmez diye nişanlandık. Görüşebilmemizin tek şartı nişanlanmaktı. Babam erken yaşta nişanlandığım için üzülünce nişanı attık. Çok ciddi bir aşk acısı yaşadım.'

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Kocasına çok aşık olduğunu ancak ailesinin karşı çıktığını söyleyen Tenolcay, sorumluluk sahibi olmasa da eşinin kendisini sektörde çok koruduğunu anlattı.

Kocasına çok aşık olduğunu ancak ailesinin karşı çıktığını söyleyen Tenolcay, sorumluluk sahibi olmasa da eşinin kendisini sektörde çok koruduğunu anlattı.

'Ayrıldıktan 2 sene sonra bir araya gelerek ilişkiye devam ettik. Kocama çok aşık olmuştum. Bir süre ailem karşı çıktığı için görüştüğümüzü sakladık. Ailem, 'Araştırdık, iyi bir çocuk değil' demişti. Eşim sorumluluk sahibi olan biri değildi. Eşim beni sektöre karşı çok korudu.'

Aile evinden çıkmak için evlendiğini ve baskı olmasa evlenmeyeceğini söyleyen Tenolcay, hamileyken eşinden ayrıldığını anlattı.

Aile evinden çıkmak için evlendiğini ve baskı olmasa evlenmeyeceğini söyleyen Tenolcay, hamileyken eşinden ayrıldığını anlattı.

'Evliliğimiz 4 sene sürdü. Evliliği kurum olarak sevmiyorum. Ben evden çıkmak için evlenmiştim. Sonra çocuğumla kendi evimde yaşadım. Mahalle ve baba baskısı olmasaydı evlenmezdim. Hamileyken ayrıldık, boşanmayı doğumdan sonra yaptık.'

Evliliğinin biteceğini anlayınca bir hamle yaparak hamile kaldığını da yıllar sonra itiraf etti!

Evliliğinin biteceğini anlayınca bir hamle yaparak hamile kaldığını da yıllar sonra itiraf etti!

'Evliliğimizi bitecekti ama ben orada bir hamle yaparak hamile kaldım. Bir daha evlenmem diye hamile kaldım.'

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