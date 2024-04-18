Ünlü Oyuncu İpek Tenolcay'ın Yıllar Sonra Gelen Evlilik İtirafı Ağzınızı Açık Bırakacak

'Ayrıldıktan 2 sene sonra bir araya gelerek ilişkiye devam ettik. Kocama çok aşık olmuştum. Bir süre ailem karşı çıktığı için görüştüğümüzü sakladık. Ailem, 'Araştırdık, iyi bir çocuk değil' demişti. Eşim sorumluluk sahibi olan biri değildi. Eşim beni sektöre karşı çok korudu.'