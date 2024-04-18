Ünlü Oyuncu İpek Tenolcay'ın Yıllar Sonra Gelen Evlilik İtirafı Ağzınızı Açık Bırakacak
Ünlü Oyuncu İpek Tenolcay'ın Yıllar Sonra Gelen Evlilik İtirafı Ağzınızı Açık Bırakacak
Son olarak Aile dizisinde Serenay Sarıkaya'nın canlandırdığı Devin karakterinin annesi olarak izlediğimiz ünlü oyuncu İpek Tenolcay, Haberler.com'un YouTube hesabına konuk oldu. Hayatına dair anlattıklarıyla herkesi şaşırtan İpek Tenolcay'ın yıllar sonra anlattığı evlilik itirafı ağızları açık bıraktı.
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90'lı yıllarda mankenlik yapan ve güzelliğiyle adından sıkça söz ettiren İpek Tenolcay, 1996'da oyunculuk kariyerine ilk adımını atmıştı.
Romantik komediden dramaya her rolde izlediğimiz Tenolcay; Vatanım Sensin, Erkenci Kuş, Kırmızı Oda, Camdaki Kız gibi yapımlarla yeni jenerasyonda da en çok aranan isimlerden biri.
Ünlü oyuncuyu son olarak Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın başrolünde yer aldığı Aile dizisinde izlemiştik.
Tenolcay, Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programının konuğu oldu.
1992 yılında Nurettin Ersoy ile dünyaevine giren Tenolcay, evliliği süresince yaşadıklarından da bahsetti.
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Kocasına çok aşık olduğunu ancak ailesinin karşı çıktığını söyleyen Tenolcay, sorumluluk sahibi olmasa da eşinin kendisini sektörde çok koruduğunu anlattı.
Aile evinden çıkmak için evlendiğini ve baskı olmasa evlenmeyeceğini söyleyen Tenolcay, hamileyken eşinden ayrıldığını anlattı.
Evliliğinin biteceğini anlayınca bir hamle yaparak hamile kaldığını da yıllar sonra itiraf etti!
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