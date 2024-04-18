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Uğur Dündar'a Açtığı Babalık Davasıyla Gündemi Sarsan Dilara G.'den İlk Açıklama Geldi

Uğur Dündar'a Açtığı Babalık Davasıyla Gündemi Sarsan Dilara G.'den İlk Açıklama Geldi

Uğur Dündar
GNS
GNS - Onedio Editörü
18.04.2024 - 10:44

Metin Akpınar'ın Kızı Duygu Nebioğlu, ablası hakkında hepimizi şoke eden iddialarla gündeme gelmişti. Ardından Müge Anlı'ya çıkan Nebioğlu, ablasının babasının Uğur Dündar olduğu yönünde iddialardan bahsetmişti. Gündem bu konuyla çalkalanırken, Dilara G. Günaydın'a açıklamalarda bulundu. Tuba Kalaçık'ın haberine göre Dilara G., 'şahitler var' ifadeleriyle dikkat çekti.

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Metin Akpınar'a açtığı babalık davasıyla geçtiğimiz aylarda gündemde büyük bir yer edinen Duygu Nebioğlu, geçtiğimiz günlerde ablası hakkında söyledikleriyle yeniden şok etkisi yaratmıştı.

Metin Akpınar'a açtığı babalık davasıyla geçtiğimiz aylarda gündemde büyük bir yer edinen Duygu Nebioğlu, geçtiğimiz günlerde ablası hakkında söyledikleriyle yeniden şok etkisi yaratmıştı.

10 yıldır annesine ulaşamadığını ve onu bulmak istediğini dile getiren Duygu Nebioğlu, Müge Anlı'ya katılmak istediğini paylaşmış ve programda söyledikleriyle de herkesin ağzını açık bırakmıştı.

Annesinin 6 çocuğu olduğunu ve bu çocukların dördünün evlilik dışı olduğunu söyleyen Duygu Nebioğlu, ablasının babasının da çok ünlü bir isim olduğunu yakında herkesin öğreneceğini dile getirmişti.

Annesinin 6 çocuğu olduğunu ve bu çocukların dördünün evlilik dışı olduğunu söyleyen Duygu Nebioğlu, ablasının babasının da çok ünlü bir isim olduğunu yakında herkesin öğreneceğini dile getirmişti.

Annesi Suphiye Orancı'yı aramak için ekran karşısına çıkan Duygu Nebioğlu, ablasının babasının da çok ünlü bir isim olduğunu söylemişti. Bunun için de mahkeme yoluyla haklarını arayacaklarını dile getirmişti.

Suphiye Orancı'nın yaptığı açıklamalara göre kızının babasının Uğur Dündar olduğu yönünde iddialar ortaya çıkmıştı.

Suphiye Orancı'nın yaptığı açıklamalara göre kızının babasının Uğur Dündar olduğu yönünde iddialar ortaya çıkmıştı.

Müge Anlı programda Uğur Dündar, 'Kızımsa sahip çıkarım' dediğini ancak DNA testine göre böyle bir durumun söz konusu olmadığını dile getirdi.

Duygu Nebioğlu, annesinin kendisine ablasının babası hakkında Uğur Dündar'ın adını verdiğini, bir dönem sevgili olduklarını anlatmıştı.

Duygu Nebioğlu, annesinin kendisine ablasının babası hakkında Uğur Dündar'ın adını verdiğini, bir dönem sevgili olduklarını anlatmıştı.

Uğur Dündar ise bu kadını hayatında ilk kez gördüğünü anlattı:

'Değerli Müge, bu kadını ilk kez görüyorum. Dava dilekçesine göre İzmir'de yaşamışız ama böyle bir şey yok. O yıllarda benim İzmir’le ilgim yok. Kaldı ki benim 7 ayda çıkan adli tıp DNA raporum çok ayrıntılı ve hiçbir kuşkuya yer vermeyecek kadar net. Ayrıca, o dönem evliydi diyor. Ama ben o dönem evli bile değildim.'

Gazeteci Uğur Dündar'a babalık davası açan Dilara G., Sabah'a yaptığı açıklamalarda kendisine baba adayı olarak başka kimsenin adının verilmediğini ve DNA testi sonuçlarına itiraz edeceklerini söyledi.

Gazeteci Uğur Dündar'a babalık davası açan Dilara G., Sabah'a yaptığı açıklamalarda kendisine baba adayı olarak başka kimsenin adının verilmediğini ve DNA testi sonuçlarına itiraz edeceklerini söyledi.

Diğer yandan annesi ortaya çıkarsa pek çok şeyin çözüme kavuşacağından bahsetti:

'En büyük temennim annemin bulunması. Annem Suphiye Orancı ortaya çıkarsa zaten her şey çözülecek. Annemin ailesi bizden annemizi saklıyor. Kendileri onunla sürekli görüşüyorlar ama bizim irtibata geçmemizi istemiyorlar.'

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Uğur Dündar'a durup dururken babalık davası açmadığını ve o dönem annesi ile sevgili olduklarına dair şahitleri olduğunu söyledi.

Uğur Dündar'a durup dururken babalık davası açmadığını ve o dönem annesi ile sevgili olduklarına dair şahitleri olduğunu söyledi.

'Bir diğer nokta ise, ben durduk yere Uğur Bey'e babalık davası açmadım. Annemin ve o döneme şahit kişilerin verdiği bilgiler doğrultusunda Uğur Bey'e dava açmaya karar verdim. Annem ile bir süre sevgili olmuşlar, buna şahit insanlar var. Annemin bizzat kendisi bana babamın Uğur Dündar olduğunu söyledi. Ben güçlü bir kadınım, hukuk mücadeleme devam edeceğim.'

Davayı açmak için bu kadar uzun süre beklemesinin sebebinin de kendisini büyüten aileyi incitmek istememesi olduğunu söyledi.

Davayı açmak için bu kadar uzun süre beklemesinin sebebinin de kendisini büyüten aileyi incitmek istememesi olduğunu söyledi.

'Annem baba adayı olarak Uğur Dündar dışında kimseyi de göstermedi. Beni büyüten aileyi incitmemek için bekledim dava açmayı. Ne zaman yuva kurdum, annelik duygusunu tattım, o zaman biyolojik babam için dava açmaya karar verdim.'

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