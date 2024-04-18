Uğur Dündar'a Açtığı Babalık Davasıyla Gündemi Sarsan Dilara G.'den İlk Açıklama Geldi
Uğur Dündar'a Açtığı Babalık Davasıyla Gündemi Sarsan Dilara G.'den İlk Açıklama Geldi
Metin Akpınar'ın Kızı Duygu Nebioğlu, ablası hakkında hepimizi şoke eden iddialarla gündeme gelmişti. Ardından Müge Anlı'ya çıkan Nebioğlu, ablasının babasının Uğur Dündar olduğu yönünde iddialardan bahsetmişti. Gündem bu konuyla çalkalanırken, Dilara G. Günaydın'a açıklamalarda bulundu. Tuba Kalaçık'ın haberine göre Dilara G., 'şahitler var' ifadeleriyle dikkat çekti.
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Metin Akpınar'a açtığı babalık davasıyla geçtiğimiz aylarda gündemde büyük bir yer edinen Duygu Nebioğlu, geçtiğimiz günlerde ablası hakkında söyledikleriyle yeniden şok etkisi yaratmıştı.
Annesinin 6 çocuğu olduğunu ve bu çocukların dördünün evlilik dışı olduğunu söyleyen Duygu Nebioğlu, ablasının babasının da çok ünlü bir isim olduğunu yakında herkesin öğreneceğini dile getirmişti.
Suphiye Orancı'nın yaptığı açıklamalara göre kızının babasının Uğur Dündar olduğu yönünde iddialar ortaya çıkmıştı.
Duygu Nebioğlu, annesinin kendisine ablasının babası hakkında Uğur Dündar'ın adını verdiğini, bir dönem sevgili olduklarını anlatmıştı.
Gazeteci Uğur Dündar'a babalık davası açan Dilara G., Sabah'a yaptığı açıklamalarda kendisine baba adayı olarak başka kimsenin adının verilmediğini ve DNA testi sonuçlarına itiraz edeceklerini söyledi.
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Uğur Dündar'a durup dururken babalık davası açmadığını ve o dönem annesi ile sevgili olduklarına dair şahitleri olduğunu söyledi.
Davayı açmak için bu kadar uzun süre beklemesinin sebebinin de kendisini büyüten aileyi incitmek istememesi olduğunu söyledi.
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