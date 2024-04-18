Popstar Bayhan'dan Armağan Çağlayan'a "Bak Şimdi Neredesin" Göndermesi
Popstar Bayhan'dan Armağan Çağlayan'a "Bak Şimdi Neredesin" Göndermesi
Popstar yarışmasıyla adını duyuran Bayhan Gürhan, son dönemlerde soysal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Armağan Çağlayan'a taş attı. Eski jürisi olan ünlü isme yaptığı gönderme çok konuşuldu.
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2003 yılında katıldığı Popstar şarkısıyla tanınan Bayhan Gürhan, o dönem adından sıkça bahsettiren unutulmaz isimlerden biri haline gelmişti.
Şarkı söylerkenki tavırları ve kendine has sesiyle akıllara kazınan Bayhan'ı, "Öyle deli gibi esme başım dönüyor" sahnesiyle tanıyor olabilirsiniz.
Kendisi bir dönem evlilik programına katılmasıyla gündeme gelmişti.
Tarzını değiştiren ve bıyık bırakan Bayhan, "Fly Me to the Moon" performansıyla hepimizi dumur etmişti.
Yeni tarzı ve tavırlarıyla Cem Karaca'ya benzetilmişti sosyal medyada...
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Pınar Kerimoğlu'nun programına konuk olan Bayhan, Armağan Çağlayan'a dikkat çeken göndermelerde bulundu.
Yarışma sırasında Armağan Çağlayan'ın kendisine "Biz senin hayatında çok önemli bir yerdeyiz" dediği anlar hatırlatılınca, "Armağan bey, siz şimdi neredesiniz?" dedi.
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