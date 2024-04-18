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Popstar Bayhan'dan Armağan Çağlayan'a "Bak Şimdi Neredesin" Göndermesi

Popstar Bayhan'dan Armağan Çağlayan'a "Bak Şimdi Neredesin" Göndermesi

Armağan Çağlayan
GNS
GNS - Onedio Editörü
18.04.2024 - 15:11

Popstar yarışmasıyla adını duyuran Bayhan Gürhan, son dönemlerde soysal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Armağan Çağlayan'a taş attı. Eski jürisi olan ünlü isme yaptığı gönderme çok konuşuldu.

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2003 yılında katıldığı Popstar şarkısıyla tanınan Bayhan Gürhan, o dönem adından sıkça bahsettiren unutulmaz isimlerden biri haline gelmişti.

2003 yılında katıldığı Popstar şarkısıyla tanınan Bayhan Gürhan, o dönem adından sıkça bahsettiren unutulmaz isimlerden biri haline gelmişti.

Popstar yarışması dönemin en popüler işlerinden biriydi. Yarışma hem jüri üyeleriyle hem de yarışmacılarıyla yıllarca konuşulmuştu. Bu isimlerden bir tanesi de Bayhan Gürhan'dı.

Şarkı söylerkenki tavırları ve kendine has sesiyle akıllara kazınan Bayhan'ı, "Öyle deli gibi esme başım dönüyor" sahnesiyle tanıyor olabilirsiniz.

Şarkı söylerkenki tavırları ve kendine has sesiyle akıllara kazınan Bayhan'ı, "Öyle deli gibi esme başım dönüyor" sahnesiyle tanıyor olabilirsiniz.

Yarışmada ilk üçe giren ve üçüncü olarak ayrılan Bayhan, popüler olmasının ekmeğini o dönem epey yemişti. Ardından hızla unutulanlar kervanına katılmıştı. Ancak ekran serüveni bununla sınırlı kalmadı.

Kendisi bir dönem evlilik programına katılmasıyla gündeme gelmişti.

Kendisi bir dönem evlilik programına katılmasıyla gündeme gelmişti.

Daha sonra Armağan Çağlayan'ın YouTube hesabının konuğu olmuştu. Tabii Gökhan Çınar'ın sunduğu Katarsis'te de izlemiştik. Yaptığı açıklamalar epey dikkat çekmişti.

Tarzını değiştiren ve bıyık bırakan Bayhan, "Fly Me to the Moon" performansıyla hepimizi dumur etmişti.

Tarzını değiştiren ve bıyık bırakan Bayhan, "Fly Me to the Moon" performansıyla hepimizi dumur etmişti.

Yeni şarkılarıyla sevenlerinin karşısına geçen Bayhan, önce 'Unchained Melody' şarkısıyla dikkat çekmiş, ardından Fly Me to the Moon patlatmıştı.

Yeni tarzı ve tavırlarıyla Cem Karaca'ya benzetilmişti sosyal medyada...

Yeni tarzı ve tavırlarıyla Cem Karaca'ya benzetilmişti sosyal medyada...

Tabii siz buna ne dersiniz bilemiyoruz.

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Pınar Kerimoğlu'nun programına konuk olan Bayhan, Armağan Çağlayan'a dikkat çeken göndermelerde bulundu.

Pınar Kerimoğlu'nun programına konuk olan Bayhan, Armağan Çağlayan'a dikkat çeken göndermelerde bulundu.

Pınar Kerimoğlu'nun YouTube hesabında yayınladığı programın konuğu olan Bayhan, yarışmanın jüri üyelerinden biri olan Armağan Çağlayan'ın söylediklerini yeniden gündeme getirdi.

Yarışma sırasında Armağan Çağlayan'ın kendisine "Biz senin hayatında çok önemli bir yerdeyiz" dediği anlar hatırlatılınca, "Armağan bey, siz şimdi neredesiniz?" dedi.

Yarışma sırasında Armağan Çağlayan'ın kendisine "Biz senin hayatında çok önemli bir yerdeyiz" dediği anlar hatırlatılınca, "Armağan bey, siz şimdi neredesiniz?" dedi.

'Armağan Bey çok değerli bir insan ama ona şunu sormak istiyorum, ben yarışmadayken siz neredeydiniz şimdi neredesiniz? Ne oldum dememeli ne olacağım demeli.'

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