Bir Dönemin Klasikleşen Düğün Şarkısı Kalbimin Tek Sahibine’ye İmza Atan İrem Derici’den Trajikomik Açıklama

Bir dönem evlenenlerin vazgeçilmez düğün şarkısı 'Kalbimin Tek Sahibine' olmuştu. 'Dualar eder insan' cümlesiyle başlayan şarkı artık İrem Derici'ye bile fenalık getirmişti. 2014 yılının en çok dinlenen parçasına imza atan İrem Derici'nin şarkı hakkındaki trajikomik açıklaması gündem oldu.