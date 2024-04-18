Bir Dönemin Klasikleşen Düğün Şarkısı Kalbimin Tek Sahibine’ye İmza Atan İrem Derici’den Trajikomik Açıklama
Bir Dönemin Klasikleşen Düğün Şarkısı Kalbimin Tek Sahibine’ye İmza Atan İrem Derici’den Trajikomik Açıklama
Bir dönem evlenenlerin vazgeçilmez düğün şarkısı 'Kalbimin Tek Sahibine' olmuştu. 'Dualar eder insan' cümlesiyle başlayan şarkı artık İrem Derici'ye bile fenalık getirmişti. 2014 yılının en çok dinlenen parçasına imza atan İrem Derici'nin şarkı hakkındaki trajikomik açıklaması gündem oldu.
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O Ses Türkiye yarışmasına katılıp yarı finale kadar yükselen İrem Derici, "Düşler Ülkesinin Gelgit Akıllısı", "Sevgi Olsun Taştan Olsun" ve "Zorun Ne Sevgilim" gibi parçalarla kısa sürede adını geniş kitlelere duyurdu.
Dillerden ve müzik listelerinden bir an olsun düşmeyen albüm ve parçalarla hayranlarının karşısına çıkmaya devam eden ünlü şarkı magazinimizin de gözdesi...
İrem Derici demek sadece romantik, eğlenceli ya da göndermeli şarkılar demek değil; kendisi özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.
Çalkantılı aşk hayatında bir türlü "işte bu" diyemeyen ünlü şarkıcı gönlünü yönetmen ve fotoğrafçı Gökhan Fırat'a kaptırmış durumda. Sevgilisine her fırsatta aşkını ilan ediyor desek de yanılmış olmayız.
Biliyorsunuz; İrem Derici sektörün en sivri dilli ve dobra isimlerinin listesinde başı çekiyor! Hatta paylaşımları ve açıklamalarıyla zaman zaman tartışma bile yaratabiliyor.
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Twitter (yeni adıyla X) hesabı üzerinden deli dolu paylaşımlarını devam ettiren Derici son tweetiyle yine viral olmayı başardı!
Peki neydi o tweet? İmza parçaları müzikseverlerle buluşturan Derici, 2014 yılında tüm düğünlerde dinlediğimiz "Kalbimin Tek Sahibine" şarkısını çıkardı.
2014 yılının en çok dinlenen şarkısı olarak tarihe geçen parçanın çalmadığı düğün, o parçayla dans etmeyen çiftin kalmadığına da yemin edebiliriz.
"Dualar eder insan mutlu bir ömür için" diye başlayan şarkı hakkıdan "Kaç düğünün ilk dansına eşlik etmiştir" denildiğini gören İrem Derici "%80'i boşandı" diyince ortalık yıkıldı adeta!
Ünlülerin avukatı olarak tanıdığımız Feyza Altun, İrem Derici'nin goygoyuna tam da kendi tarzıyla katıldı. 👇
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