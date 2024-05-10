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Nevşin Mengü, Serbest Bırakılan Kalben ve Osman Kavala'nın Aynı Nedenden Sevilmediğini Söyledi!

Nevşin Mengü, Serbest Bırakılan Kalben ve Osman Kavala'nın Aynı Nedenden Sevilmediğini Söyledi!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
10.05.2024 - 15:36

Nevşin Mengü, uyuşturucu operasyonu sonrası gözaltına alıp ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Kalben hakkında yaptığı yorumla dikkat çekti. Kalben'e karşı 'itibar suikasti' yapıldığını söyleyen Mengü, bu durumu Osman Kavala'ya bağladı.

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Şarkıları ve kendine has tarzıyla beğeni toplayan Kalben'in Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Beyoğlu'nda düzenlenen uyuşturucu operasyonuyla gözaltına alınması gündeme damga vurmuştu.

Şarkıları ve kendine has tarzıyla beğeni toplayan Kalben'in Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Beyoğlu'nda düzenlenen uyuşturucu operasyonuyla gözaltına alınması gündeme damga vurmuştu.

Evinde üç parçadan oluşan ve ağırlığı 15 gram olan uyuşturucu skunk ele geçirilen ünlü şarkıcı verdiği ifadesinde uyuşturucu satmadığını sadece içici olduğunu dile getirmişti.

Evinde üç parçadan oluşan ve ağırlığı 15 gram olan uyuşturucu skunk ele geçirilen ünlü şarkıcı verdiği ifadesinde uyuşturucu satmadığını sadece içici olduğunu dile getirmişti.

Önceki gün adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Kalben sosyal medyadan "kıymetli kamuoyumuzu bu şekilde oyaladığım için üzgünüm" diyerek açıklama yapmıştı.

Önceki gün adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Kalben sosyal medyadan "kıymetli kamuoyumuzu bu şekilde oyaladığım için üzgünüm" diyerek açıklama yapmıştı.

Detayları da bu içeriğimizde anlatmıştık:

Gazeteci ve sunucu Nevşin Mengü Youtube'da yayınladığı programının "Kişiye Göre Adalet. Kalben'in 1500 lirası, Sinan Ateş'in İddianamesinde Olmayanlar" başlıklı bölümünde Kalben'in gözaltına alınmasını da değerlendirdi.

Gazeteci ve sunucu Nevşin Mengü Youtube'da yayınladığı programının "Kişiye Göre Adalet. Kalben'in 1500 lirası, Sinan Ateş'in İddianamesinde Olmayanlar" başlıklı bölümünde Kalben'in gözaltına alınmasını da değerlendirdi.

Kalben olayını bir noktada Osman Kavala'ya bağlayan Nevşin Mengü iki gündemdeki ismin de aynı nedenlerden dolayı sevilmediğinin altını çizdi.

Kalben olayını bir noktada Osman Kavala'ya bağlayan Nevşin Mengü iki gündemdeki ismin de aynı nedenlerden dolayı sevilmediğinin altını çizdi.
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Nevşin Mengü'nün yaptığı açıklamayı da buradan izleyebilirsiniz:

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