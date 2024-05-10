Nevşin Mengü, Serbest Bırakılan Kalben ve Osman Kavala'nın Aynı Nedenden Sevilmediğini Söyledi!

Nevşin Mengü, uyuşturucu operasyonu sonrası gözaltına alıp ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Kalben hakkında yaptığı yorumla dikkat çekti. Kalben'e karşı 'itibar suikasti' yapıldığını söyleyen Mengü, bu durumu Osman Kavala'ya bağladı.