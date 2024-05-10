Erkek Lifestyle Dergisinin Özel Gecesindeki Şık ve Rüküş Ünlüleri Sizin Oylarınızla Seçiyoruz!

Erkekler için keyifli bir lifestyle rehberi konusunda yazılar yayımlanan ve Genel Yayın Yönetmenliğini Umut Evirgen'in yaptığı Esquire Türkiye dergisinin 199. sayısı için özel bir davet verildi. Birbirinden ünlü isimlerin katıldığı gecenin şık ve rüküşlerini de sizler için seçiyoruz.

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