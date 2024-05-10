Erkek Lifestyle Dergisinin Özel Gecesindeki Şık ve Rüküş Ünlüleri Sizin Oylarınızla Seçiyoruz!
Erkek Lifestyle Dergisinin Özel Gecesindeki Şık ve Rüküş Ünlüleri Sizin Oylarınızla Seçiyoruz!
Erkekler için keyifli bir lifestyle rehberi konusunda yazılar yayımlanan ve Genel Yayın Yönetmenliğini Umut Evirgen'in yaptığı Esquire Türkiye dergisinin 199. sayısı için özel bir davet verildi. Birbirinden ünlü isimlerin katıldığı gecenin şık ve rüküşlerini de sizler için seçiyoruz.
Hazırsanız, hadi ankete...
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Gülsim Ali
Burcu Kıratlı
Burak Çelik
İsmail Ege Şaşmaz
Elçin Sangu
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Meriç Aral & Serkan Keskin
Esra Bilgiç
Sıla Türkoğlu
Özge Özpirinçci
Ebru Şahin & Cedi Osman
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Doğukan Güngör
Sinem Şimşek & Cihan Şimşek
Melisa Doğu
Barış Baktaş
Yusuf Çim
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Umut Evirgen & Alina Boz
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