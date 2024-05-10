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Erkek Lifestyle Dergisinin Özel Gecesindeki Şık ve Rüküş Ünlüleri Sizin Oylarınızla Seçiyoruz!

Erkek Lifestyle Dergisinin Özel Gecesindeki Şık ve Rüküş Ünlüleri Sizin Oylarınızla Seçiyoruz!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
10.05.2024 - 16:20

Erkekler için keyifli bir lifestyle rehberi konusunda yazılar yayımlanan ve Genel Yayın Yönetmenliğini Umut Evirgen'in yaptığı Esquire Türkiye dergisinin 199. sayısı için özel bir davet verildi. Birbirinden ünlü isimlerin katıldığı gecenin şık ve rüküşlerini de sizler için seçiyoruz. 

Hazırsanız, hadi ankete...

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Gülsim Ali

Gülsim Ali

Burcu Kıratlı

Burcu Kıratlı

Burak Çelik

Burak Çelik

İsmail Ege Şaşmaz

İsmail Ege Şaşmaz

Elçin Sangu

Elçin Sangu
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Meriç Aral & Serkan Keskin

Meriç Aral & Serkan Keskin

Esra Bilgiç

Esra Bilgiç

Sıla Türkoğlu

Sıla Türkoğlu

Özge Özpirinçci

Özge Özpirinçci

Ebru Şahin & Cedi Osman

Ebru Şahin & Cedi Osman
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Doğukan Güngör

Doğukan Güngör

Sinem Şimşek & Cihan Şimşek

Sinem Şimşek & Cihan Şimşek

Melisa Doğu

Melisa Doğu

Barış Baktaş

Barış Baktaş

Yusuf Çim

Yusuf Çim
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Umut Evirgen & Alina Boz

Umut Evirgen & Alina Boz
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