Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu'ndan Evrim Alasya İtirafı
Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu'ndan Evrim Alasya İtirafı
Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde Doğa karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu, rol arkadaşı Evrim Alasya hakkında güldüren itiraflarda bulundu.
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3 sezondur gözümüzün bebeği dizimiz Kızılcık Şerbeti'nde Doğa karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu, yaptığı itirafla gündem oldu.
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Özellikle ilk sezonda annesi Kıvılcım tarafından sıklıkla zorbalanan Doğa'nın yaşadıklarını izlediğimiz dizide Türkoğlu, Evrim Alasya hakkında konuştu.
Alasya'nın rolü gereği sık sık kendisine "Hayır Doğa, sus Doğa" gibi emirler vermesini yadırgadığını belirten Türkoğlu, "Sürekli beni tersliyordu" diyerek o anları anlattı.
Türkoğlu ayrıca "10 dakika falan Evrim'le göz göze gelemedik. Geldiğimiz an o olayın anlamsızlığına kahkahayı basıyoruz" dedi.
İşte o anlar:
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