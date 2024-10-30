Arka Sokaklar'ın Hüsnü Komiseri, Şevket Çoruh'un Küfürlü Sahnelerini Anlattı
Arka Sokaklar'ın Hüsnü Komiseri, Şevket Çoruh'un Küfürlü Sahnelerini Anlattı
Kanal D'nin uzun yıllardır devam eden dizisi Arka Sokaklar'da Hüsnü Komiser karakterine hayat veren Özgür Ozan, rol arkadaşı Şevket Çoruh'un küfürlü sahneleri hakkında itirafta bulundu.
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Tam 19 sezondur Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar dizisinin başından beri partner olan Şevket Çoruh ve Özgür Ozan, yakın arkadaşlıklarıyla sosyal medyadan beğeni dolu yorumlar alıyor.
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Arka Sokaklar'daki küfürlü sahneler hakkında konuşan Özgür Ozan, rol arkadaşı Şevket Çoruh'u da anarak Çoruh'un küfür etmekten bir türlü geri duramadığını açıkladı.
Arka Sokaklar'da neden küfürlü sahnelerin azaldığı sorusuna yanıt veren Ozan, güldüren açıklamalarda bulundu.
"Biz küfür ediyoruz da bipliyorlar ya da siliyorlar. Mesela Şevket'i tutamıyoruz o konuda. 'Hadi silsinler, biplesinler' diyor mesela."
"Oğlum yapma, ağız okunuyor diyorum, 'Ağzımı da silsinler' diyor."
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İşte o anlar:
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