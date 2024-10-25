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Milyoner'de Yarışmacının Seyirci Jokeri Kullandığı Soru Oktay Kaynarca'yı Çıldırttı

Milyoner'de Yarışmacının Seyirci Jokeri Kullandığı Soru Oktay Kaynarca'yı Çıldırttı

Kim Milyoner Olmak İster
Esra Demirci
Esra Demirci - Onedio İçerik Editörü
25.10.2024 - 23:29

atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümüne Oktay Kaynarca'nın tepkisi damga vurdu. Sorulan soru karşısında ısrarla seyirci jokerini kullanan yarışmacı Kaynarca'nın tepkisiyle karşılaşırken yarışmacının kendini savunması güldürdü.

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atv ekranlarının sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümüne Oktay Kaynarca'nın tepkisi damga vurdu.

atv ekranlarının sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümüne Oktay Kaynarca'nın tepkisi damga vurdu.

"Sən olasan gülüstan" hangi ülkenin milli marşında geçen bir ifadedir? sorusu için seyirci joker hakkını kullanmak isteyen yarışmacı Oktay Kaynarca'yı çıldırttı.

"Sən olasan gülüstan" hangi ülkenin milli marşında geçen bir ifadedir? sorusu için seyirci joker hakkını kullanmak isteyen yarışmacı Oktay Kaynarca'yı çıldırttı.

ABD, Azerbaycan, Fransa ve Meksika şıkları arasında kalan yarışmacıya "Hangi Amerikalı 'sen olasan gülüstan' der!" şeklinde isyan ederken yarışmacının yanıtı çok güldürdü.

ABD, Azerbaycan, Fransa ve Meksika şıkları arasında kalan yarışmacıya "Hangi Amerikalı 'sen olasan gülüstan' der!" şeklinde isyan ederken yarışmacının yanıtı çok güldürdü.

Yarışmacı, "Oktay Abi sinirlenme. Ben orada şey oldum. Heyecan..." yanıtı verdi.

Yarışmacı, "Oktay Abi sinirlenme. Ben orada şey oldum. Heyecan..." yanıtı verdi.

İşte o anlar:

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