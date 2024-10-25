Milyoner'de Yarışmacının Seyirci Jokeri Kullandığı Soru Oktay Kaynarca'yı Çıldırttı

atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümüne Oktay Kaynarca'nın tepkisi damga vurdu. Sorulan soru karşısında ısrarla seyirci jokerini kullanan yarışmacı Kaynarca'nın tepkisiyle karşılaşırken yarışmacının kendini savunması güldürdü.