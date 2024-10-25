Milyoner'de Yarışmacının Seyirci Jokeri Kullandığı Soru Oktay Kaynarca'yı Çıldırttı
Milyoner'de Yarışmacının Seyirci Jokeri Kullandığı Soru Oktay Kaynarca'yı Çıldırttı
atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümüne Oktay Kaynarca'nın tepkisi damga vurdu. Sorulan soru karşısında ısrarla seyirci jokerini kullanan yarışmacı Kaynarca'nın tepkisiyle karşılaşırken yarışmacının kendini savunması güldürdü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
atv ekranlarının sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümüne Oktay Kaynarca'nın tepkisi damga vurdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Sən olasan gülüstan" hangi ülkenin milli marşında geçen bir ifadedir? sorusu için seyirci joker hakkını kullanmak isteyen yarışmacı Oktay Kaynarca'yı çıldırttı.
ABD, Azerbaycan, Fransa ve Meksika şıkları arasında kalan yarışmacıya "Hangi Amerikalı 'sen olasan gülüstan' der!" şeklinde isyan ederken yarışmacının yanıtı çok güldürdü.
Yarışmacı, "Oktay Abi sinirlenme. Ben orada şey oldum. Heyecan..." yanıtı verdi.
İşte o anlar:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın