MasterChef Ayaz, Mehmet Şef'in Kendisine Nasıl İlham Olduğunu Anlattı
MasterChef Ayaz, Mehmet Şef'in Kendisine Nasıl İlham Olduğunu Anlattı
MasterChef Türkiye'ye iki kez katılan Ayaz Geçer, yarışmanın ardından kanatçı açmıştı. Ayaz, bu konuda Mehmet Şef'ten aldığı desteği açıkladı.
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MasterChef'e iki kez katılan Ayaz Geçer, iki seferde de iyi bir derece elde ederek yarışmaya veda etmişti.
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Sık sık en sevdiği yemeğin tavuk kanat olduğundan bahseden Ayaz Geçer, MasterChef'te de enfes tavuk kanat tariflerini şefler ve yarışmacılara sunmuştu. Ayaz, yarışmanın ardından iş yeri açmak için Mehmet Şef'ten nasıl destek gördüğünü açıkladı.
MasterChef evinde kanat yaptığını anlatan Ayaz, bir gün şefler için de kanat yaptığını ve Mehmet Şef'in tavuk kanat tarifine hayran olduğunu anlatırken, şefin kendisine "Bunu insanlara sunman lazım" dediğini belirtti.
Şu an işletmesini Mehmet Şef'in tavsiyesi üzerine açtığını belirten Ayaz, ayrıca tariflerinin patentini alarak bu işi büyüttüğünün altını çizdi.
İşte o anlar:
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