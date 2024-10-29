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Kızıl Goncalar'da Meryem ve Levent'in Yaşının Ortaya Çıktığı Sahne Çok Şaşırttı

Kızıl Goncalar'da Meryem ve Levent'in Yaşının Ortaya Çıktığı Sahne Çok Şaşırttı

Kızıl Goncalar
Esra Demirci
Esra Demirci - Onedio İçerik Editörü
29.10.2024 - 13:34 Son Güncelleme: 29.10.2024 - 13:44

NOW'ın sevilen dizisi Kızıl Goncalar'ın son bölümünde evlilik hazırlıklarına başlayan Meryem ve Levent'in resmi belgelerde doğum tarihleri göründü. Meryem ve Levent'i kaç yaşında olduğu izleyicileri epey şaşırttı.

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NOW'ın sevilen dizisi Kızıl Goncalar, yine sosyal medyayı ayağa kaldıran bir bölümle ekrana geldi.

NOW'ın sevilen dizisi Kızıl Goncalar, yine sosyal medyayı ayağa kaldıran bir bölümle ekrana geldi.

24. bölümüyle ekranlara gelen Kızıl Goncalar'da Levent ve Meryem'in evlenmek için adım atmaları heyecan yaratırken ikilinin evlenmek için hazırladıkları resmi evrak dikkatli izleyicilerin gözünden kaçmadı.

24. bölümüyle ekranlara gelen Kızıl Goncalar'da Levent ve Meryem'in evlenmek için adım atmaları heyecan yaratırken ikilinin evlenmek için hazırladıkları resmi evrak dikkatli izleyicilerin gözünden kaçmadı.

@birdemetdelilik adlı X kullanıcısının fark ettiği detayda Meryem ve Levent'i doğum tarihleri görünürken Meryem'in şu an 1994 doğumlu yani 30 yaşında olması izleyenleri şoke etti.

@birdemetdelilik adlı X kullanıcısının fark ettiği detayda Meryem ve Levent'i doğum tarihleri görünürken Meryem'in şu an 1994 doğumlu yani 30 yaşında olması izleyenleri şoke etti.

Bu arada Levent'in 1979 doğumlu yani 45 yaşında olduğunun da altını çizelim.

Meryem'in kızları Mira ve Zeynep'in 17 yaşında olduğunu hesaba katarsak Meryem'in ikizleri 13 yaşındayken doğurduğu gerçeği karşımıza çıkıyor.

Meryem'in kızları Mira ve Zeynep'in 17 yaşında olduğunu hesaba katarsak Meryem'in ikizleri 13 yaşındayken doğurduğu gerçeği karşımıza çıkıyor.

Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

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