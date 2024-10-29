Kızıl Goncalar'da Meryem ve Levent'in Yaşının Ortaya Çıktığı Sahne Çok Şaşırttı
Kızıl Goncalar'da Meryem ve Levent'in Yaşının Ortaya Çıktığı Sahne Çok Şaşırttı
NOW'ın sevilen dizisi Kızıl Goncalar'ın son bölümünde evlilik hazırlıklarına başlayan Meryem ve Levent'in resmi belgelerde doğum tarihleri göründü. Meryem ve Levent'i kaç yaşında olduğu izleyicileri epey şaşırttı.
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NOW'ın sevilen dizisi Kızıl Goncalar, yine sosyal medyayı ayağa kaldıran bir bölümle ekrana geldi.
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24. bölümüyle ekranlara gelen Kızıl Goncalar'da Levent ve Meryem'in evlenmek için adım atmaları heyecan yaratırken ikilinin evlenmek için hazırladıkları resmi evrak dikkatli izleyicilerin gözünden kaçmadı.
@birdemetdelilik adlı X kullanıcısının fark ettiği detayda Meryem ve Levent'i doğum tarihleri görünürken Meryem'in şu an 1994 doğumlu yani 30 yaşında olması izleyenleri şoke etti.
Meryem'in kızları Mira ve Zeynep'in 17 yaşında olduğunu hesaba katarsak Meryem'in ikizleri 13 yaşındayken doğurduğu gerçeği karşımıza çıkıyor.
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