Paylaşım Yaptı: MasterChef Admini, Yarışmadan Elenen Hakan'ı Unutamadı!
Paylaşım Yaptı: MasterChef Admini, Yarışmadan Elenen Hakan'ı Unutamadı!
MasterChef Türkiye'den son elenen isim olan Hakan, MasterChef admininin diline dolandı. MasterChef X hesabını yöneten sosyal medya sorumlusu, Hakan'ın elendiğini unutup ismini geçirince Hakan'dan yanıt gecikmedi.
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TV8'de yayınlanan MasterChef Türkiye'nin son eleme potası epey çetin geçmiş ve son ikiye Hakan ile Alper kalmıştı.
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MasterChef'e dahil olan 2. yarışmacı olan Hakan, yarışmaya vedan eden isim olurken yeni haftada MasterChef admini Hakan'ı bir türlü unutamamış.
MasterChef Türkiye X hesabından sorumlu sosyal medya yöneticisi, paylaşımlarında Hakan'ın ismini geçirirken Hakan bu duruma sessiz kalamadı.
Hakan, "Elendiğimi kabullenemiyor oluşunuz beni çok mutlu etti ama yetiştirirdim onu" yazarak söz konusu yanlışlığı tiye aldı.
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