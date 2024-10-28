MasterChef'ten Elenen Hakan'dan Sitem Dolu Paylaşım: "Hırsız Yaftası ve Tehditler Beni Yordu!"

MasterChef'te dün akşam Hakan'ın elenmesinin ardından akıllara Nigar'la yaşadığı tartışma gelmişti. Nigar'ın eşi tarafından tehdit edildiğini belirten Hakan bir süre gündemden düşmemişti. Eleme sonrası da Hakan'dan sitem dolu bir paylaşım geldi.