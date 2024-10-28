MasterChef'ten Elenen Hakan'dan Sitem Dolu Paylaşım: "Hırsız Yaftası ve Tehditler Beni Yordu!"
MasterChef'ten Elenen Hakan'dan Sitem Dolu Paylaşım: "Hırsız Yaftası ve Tehditler Beni Yordu!"
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MasterChef'te dün oynanan eleme oyununun ardından yarışmaya veda eden isim Hakan olmuştu.
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En başından beri Nigar'la sorun yaşayan Hakan, geçtiğimiz hafta Nigar'ın eşinin kendisini tehdit ettiğine dair mesajları ifşa etmişti.
Birkaç günün ardından elenmesiyle de akıllara ikili arasındaki problem geldi.
İzleyicinin aklındaki düşünceleri paylaşmasıyla birlikte Hakan, Instagram hesabından sitem dolu bir paylaşım yaptı.
"Üzerime yapıştırılan 'hırsız' yaftası ve yöneltilen tehditler beni gerçekten yordu" diyen Hakan, "Yapılan hakaretler ve kadın düşmanı gibi oluşturulan yanlış algılar acımasızca" diyerek yaşananlara sitem etti.
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