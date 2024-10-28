Bu Gelişmeyi Beklemiyorduk! Bir Döneme Damga Vuran Kısmetse Olur Ayça Evlendi!

Bir dönem televizyon ekranlarında yayınlanan ve fazlasıyla ses getiren Kısmetse Olur, daha sonra RTÜK'ün müdahalesiyle kaldırılmıştı. Ancak programda yarışan yarışmacılar kısa sürede o kadar ün kazandılar ki kendilerini tanımayan kalmadı. Aralarından 'kraliçe' olarak anılan Ayça Beğen, dünyaevine girerek herkesi şaşırttı! Kısmetse Olur Ayça evlendi!