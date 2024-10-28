Bu Gelişmeyi Beklemiyorduk! Bir Döneme Damga Vuran Kısmetse Olur Ayça Evlendi!
Bu Gelişmeyi Beklemiyorduk! Bir Döneme Damga Vuran Kısmetse Olur Ayça Evlendi!
Bir dönem televizyon ekranlarında yayınlanan ve fazlasıyla ses getiren Kısmetse Olur, daha sonra RTÜK'ün müdahalesiyle kaldırılmıştı. Ancak programda yarışan yarışmacılar kısa sürede o kadar ün kazandılar ki kendilerini tanımayan kalmadı. Aralarından 'kraliçe' olarak anılan Ayça Beğen, dünyaevine girerek herkesi şaşırttı! Kısmetse Olur Ayça evlendi!
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Evlilik programlarının büyük beğeniyle izlendiği dönem aralarında en çok takip edilen olma özelliğini taşıyan Kısmetse Olur, reytinglerde zirvede yer alıyordu.
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Ancak tartışmanın eksik olmadığı program bir süre sonra RTÜK tarafından yasaklanmış ve hayranları bu durumu üzüntüyle karşılamıştı.
Fakat final de yapsa programda yer alan isimler kısa sürede herkes tarafından tanınmaya başlamıştı.
Programın en olaylı isimlerinden olan ve "kraliçe" olarak anılan Ayça Beğen, finalin üstünden geçen yıllara rağmen hala konuşulmayı başarıyordu.
Son zamanlarda değişimiyle konuşulan Ayça, bu kez de karşımıza gelinlikle çıktı!
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Sevgilisi Cenker Erarslan ile dünyaevine giren Ayça, paylaşımlarıyla duygularını sevenleriyle paylaştı.
"Kocam da kocam" şarkısıyla paylaşım yapan Ayça ve eşine mutluluklar dileriz!
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