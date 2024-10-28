İzleyici Levent'e Sinirlenmişti: Kızıl Goncalar'a Psikolog Kadir Geliyor!
İzleyici Levent'e Sinirlenmişti: Kızıl Goncalar'a Psikolog Kadir Geliyor!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/k...
NOW TV'de geçtiğimiz sezon yayına başlayan ve büyük ses getiren Kızıl Goncalar, bu sezon da ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, diziye Psikolog Kadir konuk olacak.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Televizyon ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Kızıl Goncalar ikinci sezonda da güçlü reytinglerini koruyor.
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Neler yaşanacak diye merak etmekten takip konusunda zorluk çektiğimiz Kızıl Goncalar'da, Cüneyd'in benliğini yitirmesiyle en az Zeynep kadar biz de hasret çekmiştik.
Birsen Altuntaş, olayların açıklığa kavuşmaya başladığı dizide sürpriz gelişmeler yaşanacağını duyurdu. Yeni oyuncuların dahil olacağını ve diziden ayrılan birinin olacağını söyleyen Altuntaş, Psikolog Kadir rolüyle diziye bir oyuncunun dahil olacağını belirtti.
Diziye psikolog rolüyle Barış Yurtsever konuk olacak.
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