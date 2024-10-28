Görüş Bildir
Haberler
TV
İzleyici Levent'e Sinirlenmişti: Kızıl Goncalar'a Psikolog Kadir Geliyor!

İzleyici Levent'e Sinirlenmişti: Kızıl Goncalar'a Psikolog Kadir Geliyor!

Kızıl Goncalar
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
28.10.2024 - 20:57

NOW TV'de geçtiğimiz sezon yayına başlayan ve büyük ses getiren Kızıl Goncalar, bu sezon da ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, diziye Psikolog Kadir konuk olacak.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/k...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Televizyon ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Kızıl Goncalar ikinci sezonda da güçlü reytinglerini koruyor.

Televizyon ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Kızıl Goncalar ikinci sezonda da güçlü reytinglerini koruyor.

Neler yaşanacak diye merak etmekten takip konusunda zorluk çektiğimiz Kızıl Goncalar'da, Cüneyd'in benliğini yitirmesiyle en az Zeynep kadar biz de hasret çekmiştik.

Neler yaşanacak diye merak etmekten takip konusunda zorluk çektiğimiz Kızıl Goncalar'da, Cüneyd'in benliğini yitirmesiyle en az Zeynep kadar biz de hasret çekmiştik.

Birsen Altuntaş, olayların açıklığa kavuşmaya başladığı dizide sürpriz gelişmeler yaşanacağını duyurdu. Yeni oyuncuların dahil olacağını ve diziden ayrılan birinin olacağını söyleyen Altuntaş, Psikolog Kadir rolüyle diziye bir oyuncunun dahil olacağını belirtti.

Birsen Altuntaş, olayların açıklığa kavuşmaya başladığı dizide sürpriz gelişmeler yaşanacağını duyurdu. Yeni oyuncuların dahil olacağını ve diziden ayrılan birinin olacağını söyleyen Altuntaş, Psikolog Kadir rolüyle diziye bir oyuncunun dahil olacağını belirtti.

Diziye psikolog rolüyle Barış Yurtsever konuk olacak.

Diziye psikolog rolüyle Barış Yurtsever konuk olacak.

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın