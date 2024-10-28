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Ceren Moray Final Kararı Alan Kirli Sepeti İçin Yaptığı Veda Paylaşımıyla Duygulandırdı!

Ceren Moray Final Kararı Alan Kirli Sepeti İçin Yaptığı Veda Paylaşımıyla Duygulandırdı!

Kirli Sepeti Dizisi
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
28.10.2024 - 20:18

NOW TV ekranlarının sevilen dizisi Kirli Sepeti, final kararı alarak sevenlerini yasa boğmuştu. Dizide Hayriye Şişman karakterine hayat veren Ceren Moray, diziye veda etmek için yaptığı paylaşımlarla hayranlarına duygusal anlar yaşattı.

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NOW TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Kirli Sepeti, 40. bölümüyle 3 Kasım Pazar akşamı final yapacak.

NOW TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Kirli Sepeti, 40. bölümüyle 3 Kasım Pazar akşamı final yapacak.

Kemik bir izleyici kitlesi olmasına rağmen reytinglere kurban giden dizide hizmetliler ve çalıştıkları zengin muhitteki işverenlerinin hayatları anlatılıyordu.

Kemik bir izleyici kitlesi olmasına rağmen reytinglere kurban giden dizide hizmetliler ve çalıştıkları zengin muhitteki işverenlerinin hayatları anlatılıyordu.

Dizinin final kararı almasının ardından dizide Hayriye Şişman karakterine hayat veren Ceren Moray'dan duygulandıran paylaşımlar geldi.

Dizinin final kararı almasının ardından dizide Hayriye Şişman karakterine hayat veren Ceren Moray'dan duygulandıran paylaşımlar geldi.

"Çok sevdik biz birbirimizi" diyen Moray, "Ablanız olmak son yollarda başıma gelen en güzel şeydi" diyerek duygusal anlar yaşattı.

"Çok sevdik biz birbirimizi" diyen Moray, "Ablanız olmak son yollarda başıma gelen en güzel şeydi" diyerek duygusal anlar yaşattı.

Moray'ın yaptığı bir diğer paylaşım 👇

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