Narin'in Abisi Baran Güran, "Neler Oluyor Hayatta" Programına Konuştu
Narin'in Abisi Baran Güran, "Neler Oluyor Hayatta" Programına Konuştu
Vahşice katledilen Narin Güran'ı tutuklu olmayan abisi Baran Güran, Kanal D ekranlarında yayınlanan Neler Oluyor Hayatta programına verdiği röportajla ailesini savundu.
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Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran'ın şüpheli ölümü tüm Türkiye'yi şoke etmişti.
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Söz konusu olayda son olarak tutuklu şüpheliler amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında "İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmıştı.
Narin'in tutuklu olmayan abisi Baran Güran, sosyal medyadan tutuklu ailesi için yaptığı paylaşımları silmiş ve bu dikkat çekmişti.
Baran Güran, annesi Yüksel ve abi Enes'in olay anında evde olduğunu doğrularken suçlunun Nevzat olduğunun özellikle altını çizdi.
Abi Baran ayrıca kardeşi Enes'in kolundaki ısırık izleri ve gözündeki morluk için "Narin'i teşhis etmeye gitmediği için kendini yumrukladı. Ağladığı duyulmasın diye kendi kolunu ısırdı." ifadelerini kullandı.
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Baran Güran, tutuklu ailesini savunup okları Nevzat Bahtiyar üzerine çevirdi.
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