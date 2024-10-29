29 Ekim'de Trafiğe Kapalı Olan Yollar Belli Oldu
29 Ekim'de Trafiğe Kapalı Olan Yollar Belli Oldu
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle trafiğe kapalı olan yollar belli oldu.
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101. Yıl Dönümü Kutlama Etkinlikleri kapsamında bugün Fatih'teki Vatan Caddesi'nde "Cumhuriyet Bayramı Kutlama Töreni ve Tören Geçişi" programı düzenlenecek.
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Bugün saat 06.00'dan program bitimine kadar Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) ile bulvara çıkan tüm yollar uygun noktalardan trafiğe kapatılacak.
Bu yollara alternatif olarak Turgut Özal Bulvarı (Millet Caddesi) ile Fevzipaşa Caddesi kullanılabilecek.
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