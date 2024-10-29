Bakanlık 7 Bin Lira Üzerine Kart Şartı Getirdi, Esnaf Krizi Komisyon Fırsatına Çevirdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kayıt dışı ekonomiyi azaltmak amacıyla 7 bin lira üzerindeki ödemelerde kart kullanımını zorunlu hale getirdi. Ancak bazı fırsatçılar, bu zorunluluğu öne sürerek kartlı ödemelerde komisyon oranlarını yüzde 20'lere varan seviyelere yükseltti.