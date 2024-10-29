Bakanlık 7 Bin Lira Üzerine Kart Şartı Getirdi, Esnaf Krizi Komisyon Fırsatına Çevirdi
Bakanlık 7 Bin Lira Üzerine Kart Şartı Getirdi, Esnaf Krizi Komisyon Fırsatına Çevirdi
Hazine ve Maliye Bakanlığı, kayıt dışı ekonomiyi azaltmak amacıyla 7 bin lira üzerindeki ödemelerde kart kullanımını zorunlu hale getirdi. Ancak bazı fırsatçılar, bu zorunluluğu öne sürerek kartlı ödemelerde komisyon oranlarını yüzde 20'lere varan seviyelere yükseltti.
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Ekonomide kayıt dışılığın önüne geçmek için bir dizi önlem alındı. POS cihazı ve yazar kasayı bir araya getirerek tek fiş kesen yeni nesil ödeme cihazlarının kullanımı zorunlu hale getirildi.
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Ayrıca, alışverişlerde 7 bin liranın üzerindeki tutarların kartla ödenmesi şartı getirildi. Ancak esnaf bu kuralı fırsatçılığa çevirdi.
Türkiye gazetesinin haberine göre işletmeler, müşterileri nakit ödeme yapmaya zorlayarak, 7 bin lira altındaki kartlı işlemlerde komisyon oranlarını yüzde 20’ye kadar yükseltti.
Örneğin, İstanbul’daki bir halı yıkama firması, nakit ödeme için 3.200 lira alırken, aynı hizmetin kredi kartıyla ödenmesi durumunda 3.860 lira talep etti. Benzer şekilde, bir gözlük firması nakit olarak 52 bin liraya satılan gözlüğü, kredi kartıyla almak isteyen müşterilerden 64 bin lira istedi.
Mağduriyetler ve şikayetler artarken, konu sosyal medya ve CİMER'e de yansıdı. Tüketici dernekleri de komisyon almanın hukuken yasak olduğunu hatırlattı.
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