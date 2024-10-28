Yerli Otobüs ve Uçak Bilet Satış Platformu Obilet, Ünlü Fransız Şirkete Satıldı!
Yerli Otobüs ve Uçak Bilet Satış Platformu Obilet, Ünlü Fransız Şirkete Satıldı!
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CNBC-e’nin haberine göre satış, Obilet'in Fransız seyahat şirketi BlaBlaCar'a satışı Rekabet Kurulu tarafından onaylandı.
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Rekabet Kurulu'ndan yapılan açıklamada, "Obilet Bilişim Sistemleri AŞ hisselerinin tamamının Comuto SA tarafından devralınması işlemi uygun bulundu" dendi.
Obilet yetkilileri ise satış işleminin hisselerin tamamına değil çoğunluk hisselerine yönelik olduğunu belirtti.
OBilet'te satış öncesi hisse yapısı 👇
2006’da Fransa’da kurulan BlaBlaCar, 22 ülkede 90 milyondan fazla üyenin paylaşımlı yolculuk yapmak için kullandığı bir seyahat ağı olarak biliniyor.
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