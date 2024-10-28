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Yerli Otobüs ve Uçak Bilet Satış Platformu Obilet, Ünlü Fransız Şirkete Satıldı!

Yerli Otobüs ve Uçak Bilet Satış Platformu Obilet, Ünlü Fransız Şirkete Satıldı!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
28.10.2024 - 23:45

Online yerli otobüs ve uçak bilet satış platformu Obilet, Fransız seyahat şirketi BlaBlaCar tarafından satın alındı.

Kaynak: CNBC-e

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CNBC-e’nin haberine göre satış, Obilet'in Fransız seyahat şirketi BlaBlaCar'a satışı Rekabet Kurulu tarafından onaylandı.

CNBC-e’nin haberine göre satış, Obilet'in Fransız seyahat şirketi BlaBlaCar'a satışı Rekabet Kurulu tarafından onaylandı.

Rekabet Kurulu'ndan yapılan açıklamada, "Obilet Bilişim Sistemleri AŞ hisselerinin tamamının Comuto SA tarafından devralınması işlemi uygun bulundu" dendi.

Rekabet Kurulu'ndan yapılan açıklamada, "Obilet Bilişim Sistemleri AŞ hisselerinin tamamının Comuto SA tarafından devralınması işlemi uygun bulundu" dendi.

Obilet yetkilileri ise satış işleminin hisselerin tamamına değil çoğunluk hisselerine yönelik olduğunu belirtti.

Obilet yetkilileri ise satış işleminin hisselerin tamamına değil çoğunluk hisselerine yönelik olduğunu belirtti.

OBilet'te satış öncesi hisse yapısı 👇

OBilet'te satış öncesi hisse yapısı 👇

2006’da Fransa’da kurulan BlaBlaCar, 22 ülkede 90 milyondan fazla üyenin paylaşımlı yolculuk yapmak için kullandığı bir seyahat ağı olarak biliniyor.

2006’da Fransa’da kurulan BlaBlaCar, 22 ülkede 90 milyondan fazla üyenin paylaşımlı yolculuk yapmak için kullandığı bir seyahat ağı olarak biliniyor.

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