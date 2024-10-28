Taksi Bulamayan Oscarlı Oyuncu Jared Leto İstanbul'da Belediye Otobüsüne Bindi
Taksi Bulamayan Oscarlı Oyuncu Jared Leto İstanbul'da Belediye Otobüsüne Bindi
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Oscar ve Altın Küre ödüllü oyuncu ve şarkıcı Jared Leto, kardeşi Shannon Leto ile birlikte kurdukları 'Thirty Seconds to Mars' adlı grupla Türkiye'de konser verdi.
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Ülker Sports Arena'da Türk hayranlarının karşısına çıkan ABD'li sanatçı, İstanbul turunu da sosyal medyadan hayranlarıyla paylaştı.
52 yaşındaki Leto, önce İstanbul Kuzguncuk'ta makarna yerken görüntülerini paylaştı.
Dünyaca ünlü isim İstanbul seyahatinde kanayan yara haline gelen taksi sorunuyla da yüzleşti. Taksi bulamadığı belirtilen Leto, belediye otobüsü ile seyahat edip bu anları da paylaştı.
Jared Leto'nun belediye otobüsündeki görüntüleri 👇
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