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Taksi Bulamayan Oscarlı Oyuncu Jared Leto İstanbul'da Belediye Otobüsüne Bindi

Taksi Bulamayan Oscarlı Oyuncu Jared Leto İstanbul'da Belediye Otobüsüne Bindi

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
28.10.2024 - 17:24

Dünyaca ünlü Oscarlı oyuncu ve şarkıcı Jared Leto, İstanbul'da taksi bulamayınca belediye otobüsüne bindi. O anlar sosyal medyada gündem oldu. 

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Oscar ve Altın Küre ödüllü oyuncu ve şarkıcı Jared Leto, kardeşi Shannon Leto ile birlikte kurdukları 'Thirty Seconds to Mars' adlı grupla Türkiye'de konser verdi.

Oscar ve Altın Küre ödüllü oyuncu ve şarkıcı Jared Leto, kardeşi Shannon Leto ile birlikte kurdukları 'Thirty Seconds to Mars' adlı grupla Türkiye'de konser verdi.

Ülker Sports Arena'da Türk hayranlarının karşısına çıkan ABD'li sanatçı, İstanbul turunu da sosyal medyadan hayranlarıyla paylaştı.

Ülker Sports Arena'da Türk hayranlarının karşısına çıkan ABD'li sanatçı, İstanbul turunu da sosyal medyadan hayranlarıyla paylaştı.

52 yaşındaki Leto, önce İstanbul Kuzguncuk'ta makarna yerken görüntülerini paylaştı.

52 yaşındaki Leto, önce İstanbul Kuzguncuk'ta makarna yerken görüntülerini paylaştı.

Dünyaca ünlü isim İstanbul seyahatinde kanayan yara haline gelen taksi sorunuyla da yüzleşti. Taksi bulamadığı belirtilen Leto, belediye otobüsü ile seyahat edip bu anları da paylaştı.

Dünyaca ünlü isim İstanbul seyahatinde kanayan yara haline gelen taksi sorunuyla da yüzleşti. Taksi bulamadığı belirtilen Leto, belediye otobüsü ile seyahat edip bu anları da paylaştı.

Jared Leto'nun belediye otobüsündeki görüntüleri 👇

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