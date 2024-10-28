Merkez Bankası Eski Başekonomistinden Asgari Ücretli Milyonlarca Çalışanı Kara Kara Düşündürecek Açıklama
Merkez Bankası Eski Başekonomistinden Asgari Ücretli Milyonlarca Çalışanı Kara Kara Düşündürecek Açıklama
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) eski başekonomisti Hakan Kara, X hesabından asgari ücrete ilişkin bir paylaşım yaptı. Kara, asgari ücretin 10 yıl önceki seviyenin altına indiğini bir grafikle anlattı.
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Milyonlarca çalışan 2025 Ocak ayında yapılacak asgari ücret zammını bekliyor. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın ABD'de yatırımcılara asgari ücrete yüzde 25 sinyali maaşları yüksek oranda şekillendirdi.
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Ancak asgari ücretin yanı sıra elektrikten doğal gaza kıyafetten temel gıda ürünlerine kadar pek çok üründe zam bekleniyor. Asgari ücret vatandaşın cebine girmeden erirken Prof. Dr. Ali Hakan Kara, X hesabından çok düşündüren bir paylaşım yaptı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) eski başekonomisti Prof. Dr. Kara, asgari ücretin 10 yıl önceki seviyenin altına gerilediğini ifade etti.
"Dolar cinsinden asgari ücret, ABD enflasyonuna göre düzeltildiğinde, son iki yıldaki artışa rağmen 10 yıl önceki seviyelerin altında görünüyor."
Prof. Dr. Kara'nın paylaşımına gelen yorumlar şöyle👇🏻
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