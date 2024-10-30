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Psikolojilerini Etkilemiş! MasterChef Yarışmacılarının Telefonlarına El Konuldu

Psikolojilerini Etkilemiş! MasterChef Yarışmacılarının Telefonlarına El Konuldu

MasterChef Türkiye
Esra Demirci
Esra Demirci - Onedio İçerik Editörü
30.10.2024 - 11:38

MasterChef Türkiye'nin bu sezonunda yarışmacılara sosyal medyanın yasaklanmaması üzerine yarışmacılar, hayranlarıyla çok içli dışlı olup sık sık paylaşımda bulunuyordu. Tabii izleyicilerin etkisinde kalarak hareket etmeleri de kaçınılmazdı. Olumsuz durumlara karşı MasterChef ekibi, yarışmacılara telefon yasağı getirdi.

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MasterChef Türkiye'nin 7. sezonunda kaos yine bitmiyor. Üstelik yarışmacılara telefon yasağı gelmediği için 13 haftadır yaşanan tüm kaotik olaylar sosyal medyaya da yansıyor.

MasterChef Türkiye'nin 7. sezonunda kaos yine bitmiyor. Üstelik yarışmacılara telefon yasağı gelmediği için 13 haftadır yaşanan tüm kaotik olaylar sosyal medyaya da yansıyor.

Önceki sezonlarda yarışmacıların dışarıdan bilgi alması yasaktı.

Hakan ve Nigar arasındaki tartışmanın sosyal medyaya taşmasından tutun da yarışmacıların gelen tepkilere göre tavır takınmalarına kadar telefonların diğer sezonlar gibi yasak olmaması olumsuz etkiler yaratırken yarışmadan beklenen hamle geldi.

Hakan ve Nigar arasındaki tartışmanın sosyal medyaya taşmasından tutun da yarışmacıların gelen tepkilere göre tavır takınmalarına kadar telefonların diğer sezonlar gibi yasak olmaması olumsuz etkiler yaratırken yarışmadan beklenen hamle geldi.

Yarışmayı etkilememesi adına MasterChef yarışmacılarının telefonlarına el konulurken haliyle sosyal medya yasağı geldi.

Yarışmayı etkilememesi adına MasterChef yarışmacılarının telefonlarına el konulurken haliyle sosyal medya yasağı geldi.

Söz konusu değişiklik için son bölümde konuşan Ezgi, "Psikolojimizi etkiledi" diyerek yasaktan olumsuz etkilendiklerini belirtti.

Söz konusu değişiklik için son bölümde konuşan Ezgi, "Psikolojimizi etkiledi" diyerek yasaktan olumsuz etkilendiklerini belirtti.

İşte Ezgi'nin o ifadeleri:

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