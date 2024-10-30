Psikolojilerini Etkilemiş! MasterChef Yarışmacılarının Telefonlarına El Konuldu

MasterChef Türkiye'nin bu sezonunda yarışmacılara sosyal medyanın yasaklanmaması üzerine yarışmacılar, hayranlarıyla çok içli dışlı olup sık sık paylaşımda bulunuyordu. Tabii izleyicilerin etkisinde kalarak hareket etmeleri de kaçınılmazdı. Olumsuz durumlara karşı MasterChef ekibi, yarışmacılara telefon yasağı getirdi.