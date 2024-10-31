İlk Sırada Şampiyon Var: Survivor Tarihinin En Başarılı Yarışmacıları
İlk Sırada Şampiyon Var: Survivor Tarihinin En Başarılı Yarışmacıları
Acun Ilıcalı'yla hayatımıza giren Survivor, tam 18 sezondur televizyonda yayınlanıyor. Bir X hesabı, Survivor'a iki kez katılan yarışmacıların bireysel performanslarını değerlendirerek en başarılı 20 ismi sıraladı.
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2005 yılından beri hayatımızın bir parçası olan Survivor, son dönemde All Star gibi versiyonlarıyla sürekli aynı yarışmacılarla ekrana geliyor.
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En başarılı yarışmacıların tekrardan yarışmasıyla rekabetin zorlaştırıldığı Survivor için bir X kullanıcısı performans tablosu hazırladı.
@SurvivorDetay_ adlı X kullanıcısı, Survivor'a iki kez katılan yarışmacıların bireysel performanslarını sıralayarak bir başarı listesi oluşturdu.
5. Özgür Tetik - %58,33 başarı
4. Turabi Çamkıran - %60,88 başarı
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3. Ogeday Girişken - %61,08 başarı
2. Nagihan Karadere - %63,13 başarı
1. Nefise Karatay - %63,69 başarı
Listenin detaylarına buradan bakabilirsiniz:
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