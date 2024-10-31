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İlk Sırada Şampiyon Var: Survivor Tarihinin En Başarılı Yarışmacıları

İlk Sırada Şampiyon Var: Survivor Tarihinin En Başarılı Yarışmacıları

survivor
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
31.10.2024 - 21:41

Acun Ilıcalı'yla hayatımıza giren Survivor, tam 18 sezondur televizyonda yayınlanıyor. Bir X hesabı, Survivor'a iki kez katılan yarışmacıların bireysel performanslarını değerlendirerek en başarılı 20 ismi sıraladı.

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2005 yılından beri hayatımızın bir parçası olan Survivor, son dönemde All Star gibi versiyonlarıyla sürekli aynı yarışmacılarla ekrana geliyor.

2005 yılından beri hayatımızın bir parçası olan Survivor, son dönemde All Star gibi versiyonlarıyla sürekli aynı yarışmacılarla ekrana geliyor.

En başarılı yarışmacıların tekrardan yarışmasıyla rekabetin zorlaştırıldığı Survivor için bir X kullanıcısı performans tablosu hazırladı.

En başarılı yarışmacıların tekrardan yarışmasıyla rekabetin zorlaştırıldığı Survivor için bir X kullanıcısı performans tablosu hazırladı.

@SurvivorDetay_ adlı X kullanıcısı, Survivor'a iki kez katılan yarışmacıların bireysel performanslarını sıralayarak bir başarı listesi oluşturdu.

@SurvivorDetay_ adlı X kullanıcısı, Survivor'a iki kez katılan yarışmacıların bireysel performanslarını sıralayarak bir başarı listesi oluşturdu.

İşte bu listenin ilk 5'i!

5. Özgür Tetik - %58,33 başarı

5. Özgür Tetik - %58,33 başarı

4. Turabi Çamkıran - %60,88 başarı

4. Turabi Çamkıran - %60,88 başarı
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3. Ogeday Girişken - %61,08 başarı

3. Ogeday Girişken - %61,08 başarı

2. Nagihan Karadere - %63,13 başarı

2. Nagihan Karadere - %63,13 başarı

1. Nefise Karatay - %63,69 başarı

1. Nefise Karatay - %63,69 başarı

Listenin detaylarına buradan bakabilirsiniz:

Listenin detaylarına buradan bakabilirsiniz:

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